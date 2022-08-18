Жертвой мошенницы стала жительница Туркестанской области

В Шардаринский РОП с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Так, в декабре 2020 года, некая знакомая, убедив, что поможет устроить дочь на грант в высшее учебное заведение, выманила 1 000 000 тенге. Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления и установления подозреваемой, обманувшую жительницу района и завладевшую ее деньгами, шардаринские полицейские провели комплекс розыскных мероприятий. В результате оперативно принятых мер, сотрудники полиции установили подозреваемую, безработную жительницу г. Алматы.

Как выяснилось, подозреваемая приехала в Шардаринский район на отдых. А, полученные путем мошенничества деньги, она потратила на собственные нужды. Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время все больше случаев мошенничества, когда люди попадаются на уловки аферистов, обманываются и обращаются за помощью к сотрудникам полиции. Поэтому, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть максимально осторожными и не доверять малознакомым людям.