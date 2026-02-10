Жителей Шымкента обманули на аренде «несуществующих» квартир

В Шымкенте задержали женщину, которую полиция подозревает в многочисленных интернет-мошенничествах. Она публиковала в соцсетях объявления о сдаче квартир в аренду, брала предоплату за бронь, а после получения денег исчезала и переставала отвечать, при этом реального жилья, указанного в объявлениях, не существовало.

Жительница Талдыкоргана обманывала жителей Шымкента, сдавая в аренду несуществующие квартиры. Она размещала в интернете объявления с заниженными ценами, брала предоплату за «бронь» и после получения денег исчезала. Потерпевшие обратились в полицию. Киберполицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Выяснилось, что все предложения были фиктивными. Правоохранители отмечают: рынок аренды остаётся одной из главных мишеней интернет-мошенников, особенно в период высокого спроса на жильё.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность подозреваемой к четырём эпизодам мошенничества. По каждому факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование», — Максат Шегирбай, старший оперуполномоченный управления про противодействию киберпреступности ДП Шымкента.

Подобных объявлений в сети немало. Насторожиться стоит, если квартира со свежим ремонтом и привлекательными фотографиями предлагается по цене значительно ниже рынка. Часто мошенники переводят общение в мессенджеры, зачастую в Telegram, создавая видимость реального человека, с именем и фотографиями в профиле. Но уже на первых этапах общения настаивают на предоплате, объясняя это бронированием жилья. Именно такие детали чаще всего выдают мошеннические схемы.

Юристы говорят, если вы переводите предоплату, всегда есть риск остаться и без денег, и без товара, в этом случае без обещанной квартиры. Поэтому при аренде жилья важно с самого начала прояснить, с кем именно вы общаетесь, собственником квартиры, риелтором или посредником, так легче понять, какие документы он обязан предоставить.

«Надо сначала документы, потом осмотр квартиры, все понравилось, заключаете договор официально, желательно с собственником, ну может быть по доверенности, если человек по доверенности нотариально удостоверенный, все тоже можно. На каждом документе, что на справке с eGov , что на доверенности сейчас нотариуса, есть всегда вот этот штрих-код, который можно перепроверить», — Сергей Уткин, юрист.

Самый легкий способ не попасться мошенникам — не переводить предоплату незнакомым лицам без личного осмотра жилья, проверки документов и подтверждения прав собственности.