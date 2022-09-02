2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

Это произошло 4 сентября в микрорайоне Нурсат

Мальчик 2020 года рождения выпал из окна второго этажа. К счастью, обошлось без трагедии. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых.

«В городской детской больнице ему поставлен предварительный диагноз закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота. Состояние мальчики медики оценивают как средней-стабильное. После осмотра врачей в 20-45 был отпущен домой на амбулаторное лечение«, — говорится в сообщении ДЧС г. Шымкента.

К слову, за последние 8 месяцев, это шестой случай выпадения из окон. Во всех случаях дети получили травмы.

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