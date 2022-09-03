3-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Это произошло 23 сентября около девяти вечера.

Инциндент произошел в многоквартирном 5-ти этажном доме по ул. Алимкулова Аль-Фарабийского района г.Шымкент. По предварительным данным, ребенок 2019 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упал с 3-го этажа.

Девочка с диагнозом «Трещина кости левой руки» поступила в детскую больницу, после осмотра врачей в тот же день была отпущена домой на амбулаторное лечение (состояние среднее).

Обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники ДепП.

С начала года это уже седьмой случай, во всех случаях дети были травмированы.