Аким Шымкента встретился с жителями Абайского района

Мурат Айтенов выслушал жителей и ответил на вопросы. В приоритете вопрос дорог и электричества.

Аким Шымкента вместе с подчиненными разъяснил жителям все планы и рассказал о проделанной работе. Жители жилого массива Северный просят выделить школьный автобус для особенных детей и решить вопрос с ремонтом дорог.

Глава Шымкента уверяет, работа ведется по плану установленному до 2025 года, но, это не говорит что нужно ждать еще три года, вопрос решится раньше.

«Уважаемые жители, вы должны помнить, что два года назад здесь не было даже общественного транспорта, теперь ситуация иная. В каждом населенном пункте есть общественный транспорт, фактически решен вопрос с подачей электричества, где вы можете платить в три раза меньше той суммы, которую вы платили частникам», — говорит аким Шымкента Мурат Айтенов.

В массиве Северный уже начали подключать дома к государственной сети. Если раньше жители платили до 35 тенге за Квт, теперь один квт им обойдется в 17 тенге.

«Раньше у нас даже денег не хватало, а теперь легче станет нам. Спасибо, что оперативно все сделали», — говорят жители.

В этом году в 6 населенных пунктах строят подстанции, цель которых обеспечить жителей качественным электричеством. Аким Шымкента заверил людей, что лично будет контролировать этот вопрос.