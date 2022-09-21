Форум интеллигенции к 200-летию Бекасыла Биболатулы прошёл в Туркестанской области

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Бекасыла Биболатулы, мыслителя глубоко усвоившего духовное учение и одного из выдающихся людей своего времени.

К этой дате был приурочен международный форум казахско-кыргызской интеллигенции, который прошёл в Толебийском районе.



Международный форум казахско-кыргызской интеллигенции в Толебийском районе собрал почитателей мыслителя Бекасыла Биболатулы. В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения. Он учился в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Карнаке, Сайраме и Сирии. Постигнув религиоведение, Бекасыл Биболатулы изучал астрономию, математику и философию, был также признанным целителем. Труды ученого в этих областях дошли до нынешнего поколения в книге «Зикзал».

«Этот человек в совершенстве знал тафсирский язык Корана, на очень высоком уровне знал хадис и историю пророков. Хорошо понимал науку шариата и умел очень мастерски её излагать»,- рассказал исследователь наследия Бекасыла Бибулатулы Мочипбай Оразбек.



Участники конференции посетили мавзолей и памятник Бекасыл Аулие, где ознакомились с трудами ученого. Советник президента республики Казахстан Малик Отарбаев передал приветствие главы государства участникам международного форума.

«Бекасыл Биболатулы — один из тех, кто на протяжении веков хранил и передавал жизненный опыт, традиции, степную мудрость народа следующим поколениям. Он всю жизнь призывал к человечности и миролюбию, трудолюбию и патриотизму. Призывал к единству и сплоченности, призывал народ к сохранению братства»,— говорит советник президента РК Малик Отарбаев.



На конференции представители казахской и кыргызской интеллигенции подробно проанализировали труд Бекасыла Биболатулы «Зикзал» и подытожили его обширный опыт, научные данные и размышления о религии.