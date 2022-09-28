Какая погода ожидает шымкентцев в ближайшие дни, рассказали синоптики

Последняя неделя сентября для жителей юга страны обещает быть по-настоящему осенней.

Больше всего спада жары ждут шымкентцы, где ежедневно столбики термометра показывают выше +30. К облегчению горожан, жара отступила. Температура воздуха снизилась на 10 градусов, синоптики обещают и усиление ветра. Комфортную погоду обещают как минимум в ближайшие 10 дней. Днем столбики термометра будут показывать 23-25 градусов тепла.

«В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон. Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей», — говорит Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

Правда некоторым жителям страны впору доставать не кофты, а шубы. В северных, центральных и восточных регионах республики ожидается дождь переходящий в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ночные показания термометров опустятся до 6 градусов мороза, днем ожидается незначительный прогрев до плюс 6 градусов.

Именно поэтому на севере страны начали подключать тепло.

Об отопительном сезоне в Шымкенте говорить пока рано. Он начнется по плану не раньше середины октября.