Казахстанским детям будут начислять деньги до 18 лет

Каждому ребенку в Казахстане до 18 лет будут начисляться деньги, вырученные от инвестиционного дохода Национального фонда.

Такую инициативу озвучил сегодня Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана. Проект запустят с 1 января 2024 года, он коснется абсолютно каждого ребенка в стране. 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут перечислять на специальные накопительные счета детей. Средства будут поступать до достижении 18 лет без права досрочного снятия. Эти деньги, по словам президента, совершеннолетние граждане смогут использовать для приобретения жилья или на образование.

«Каждая семья должна получать реальную отдачу от использования национального богатства страны. Поэтому я считаю очень важным в рамках объявленного мной года детей начать принципиально новую программу «Национальный фонд – Детям». Предлагаю перечислить 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда до достижения детьми 18-летнего возраста на их специальные накопительные счета без права досрочного снятия«, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

К слову, практически сразу нашлись и те, кто посчитал примерные суммы начислений. Экспертным мнением поделился политический деятель Газиз Абишев в своем телеграмм-канале.

«Допустим, инвестиционный доход Нацфонда в год составил 700 миллионов долларов. Половина — 350 миллионов долларов. На семь миллионов детей — по 50 долларов в год. За 18 лет для одного ребёнка — 900 долларов», — написал Абишев.

Как и каким образом заработает национальный проект, покажет время. Его запуск состоится почти через полтора года.