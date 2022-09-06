Крупный пожар произошел в мебельном цехе Шымкента

Огромные черные клубы дыма запечатлели очевидцы в Абайском районе на улице Байдибек би, передает OTYRAR.

В Департаменте по ЧС рассказали, что это горел мебельный цех.

«Горели крыша мебельного цеха, общая площадь которого составляет 900 кв. м., площадь горения крыши составила 150 кв. м., сухая трава на площади 0,12 га и на территории ТОО «Береке » по адресу: ул. Байтулы Баба №9 на открытой площадке горел битум на площади 100 кв. м., минеральные плиты«, — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

В данный момент пожар полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. На борьбу с огнем выезжали 40 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, 2-водовоза, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.