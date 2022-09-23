МВД РК: Пребывание иностранцев в Казахстане на контроле

В Миграционной службе МВД РК сообщили, что держат на контроле поток прибывающих россиян.

В связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Республику Казахстан Комитет миграционной службы МВД официально заявляет.

«Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства. Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК«, — сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Согласно статистике в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания.

«Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования. В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания», — сообщили в МВД РК.

В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет.