Новый сезон открыл русский драматический театр Шымкента

93-й театральный сезон в русском драмтеатре Шымкента начинается с «музыкальной гостиной».

Любителей сценического искусства встречает трио, под мелодию «Калинка-малинка». Заядлые театралы за лето соскучились по актерам и ярким эмоциям от спектаклей.

«Мы с нетерпением ждали открытие нового сезона.Поздравляю русский драмтеатр с открытием нового 93-го театрального сезона.Желаю процветания и побольше новых премьер», —говорит Светлана Манукова, зрительница.

«Я приехала из России первый раз в театр пришла. Поздравляю театр с открытием нового театрального сезона. Больших творческих успехов», —желает Евгения Макарова, зрительница.

За постановку бессмертного произведения Гольдони «Слуга двух господ» взялся директор русского драмтеатра Шымкента. По словам Игоря Вербицкого, артисты оттачивали мастерство почти месяц, чтобы порадовать зрителей интересными перевоплощениями.

«Мы как всегда стараемся открыть сезон новым спектаклем. Сегодня у нас открытие Карло Гольдони «Слуга двух господ», мы давно обещали поставить на нашей сцене это классическое произведение и вот время настало. На мой взгляд актеры справились, судя по декорациям, костюмам, игре актеров — это яркая и смешная комедия», —говорит Игорь Вербицкий, директор русского драмтеатра г. Шымкента.

«Хочешь жить – умей вертеться!» — девиз весёлого чудака Труффальдино. На роль ловкого и задорного слуги двух господ утвердили 26-летнего Алекса Сардака. В день премьеры актер волнуется. Еще бы! Это первая его большая роль.

«Балагур, плут, мошенник, который делает все, чтобы сохранить себя в целости и сохранности и остаться в плюсе. Я не вдохновлялся внешними источниками, подсматривать не очень люблю. Потому что, если подсматривать ты можешь принять чужое, и тогда пропадает органика, и ты становишься не живым персонажем», —признается актер.

Актриса русского драмтеатра Шымкента Ольга Иванова пробует себя в новом амплуа. Одновременно она играет и мужскую, и женскую роль. Вот она в мужском костюме, представляется именем покойного брата Беатриче. В женском облике отправляется в Венецию на поиски возлюбленного Флориндо.

«Работа очень интересная, сыграть мужчину для девушки очень интересно. Я долго работала над этим образом, смотрела на мужчин, на их поведение, манеры, жесты и кое-что приняла, и плюс сама я женственная, и для меня это было немного тяжело, но я думаю, что справилась, но это судить нашим зрителям», — говорит актриса.

В новом 93-театральном сезоне зрители смогут увидеть, как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это будут и новогодние детские сказки, традиционные рождественские встречи, комедии, драмы и нестареющая классика.