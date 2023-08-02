В Шымкенте подешевели канцелярские товары

До начала нового учебного года остался всего месяц и казахстанцы уже начали собирать своих детей в школу.

Львиную долю расходов составляют канцелярские товары, которые, по данным бюро национальной статистики, за год, в среднем, подорожали на 64%. Вот только кажется, шымкентцев это подорожание не коснулось. Продавцы на рынках говорят, цена на канцтовары не изменилась, а некоторые позиции даже упали в цене. Так, если обычные тетради в линейку и клетку в прошлом году стоили 45 тенге, то в этом 35 тенге, причем найти можно и дешевле.

«В прошлом году у нас тетради стоили 45 тенге, в этом году 30. Вот дневник 500 тенге, а в прошлому году стоил 700 тенге. Вот картонная бумага с цветной вместе 500 тенге. И тетрадь для рисования 300 тенге«, — говорит Роза Адильбекова продавец.

Продавцы говорят, на их доход это не повлияло, наценка осталась прежней. А вот покупатели довольны, что хоть что-то стало дешевле.

А вот на севере страны цены выросли, правда, не вполовину, а чуть меньше. Говорят, собрать канцелярию для первоклассника к школе можно от 10 тысяч тенге и выше. Тетради в 12 листов продают по прежней цене за 30 тенге, а вот дневники и общие тетради подорожали.

«На дневники тенге на 100-200 цены выросли. Цены на общие тетради выросли тенге на 50 может, но я думаю что можно на любой карман приехать и подобрать», — говорит Зарина Кабенова, продавец.

Некоторые казахстанцы говорят, чтобы сэкономить, заказывают канцтовары с популярных онлайн сайтов. В последние годы активно используются именно сайты оптовой продажи. В таком случае несколько родителей, а то и целый класс могут объединиться и купить тетради, ручки и краски оптом и сэкономить семейный бюджет.

В этом году больше 400 тысяч школьников по стране получат порядка 40 тысяч тенге для подготовки к школе. Эти деньги выделят детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям сиротам.