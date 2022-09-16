Парень спас малолетних детей от падения из окна в Шымкенте

21-летний парень в Шымкенте спас малолетних детей от падения с 3 этажа, передает OTYRAR.

В социальных сетях сегодня распространилась видеозапись, где у раскрытого настежь окна сидит мальчик. На помощь к нему поспешил молодой человек. На кадрах видно, как двое парней цепляются за решетку окна второго этажа, далее один из них — поддерживает, а другой забирается на третий этаж и снимает ребенка с подоконника.

Редакция OTYRAR связалась с героем ролика. Им оказался 21-летний Кирилл Коротков. Он рассказывает, что инцидент произошел 15 сентября в обеденное время в 16 микрорайоне недалеко от Дворца Фосфорников. Кирилл возвращался домой и услышал крики, возле открытого окна стояли двое детей.

«Я с женой шел с базара. Услышали крики, там соседи, полиция, дети маленькие стоят у окна открытого- мальчик и девочка. Мы боимся к ним подойти спугнуть или наоборот заинтересовать. Мальчик вообще столя почти у края сначала. Не было времени думать или бояться, я забрался на третий этаж, мне помог еще один парень, спас детей, они были дома одни«, — рассказывает Кирилл.

По словам Кирилла Короткова, мальчик примерно 2-3 летнего возраста и годовалая девочка остались дома без присмотра взрослых и вероятно сами открыли окно, оно было без защиты. Кроме того, в доме были разбросаны вещи, нижнее белье, игрушки, словно детей оставили надолго, говорит Кирилл.

«Дверь была заперта, их закрыли и ушли. Я поднялся через окно, открыл дверь изнутри и вышел. Детей оставил участковому, который тоже там был на месте. Его вызвали соседи. Что дальше было с детьми, я не знаю, родителей не видел», — говорит Кирилл Коротков.

Где были их родители и передали ли малышей законным представителям, неизвестно. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Тем временем в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают родителей не оставлять детей без присмотра и устанавливать защиту на окнах. С начала года в Шымкенте из окна выпали шестеро детей. Все они с травами разной степени тяжести были госпитализированы.