Пару слов об экс-акиме ЮКО Аскаре Мырзахметове

1 октября исполняется 60 лет со дня рождения Аскара Мырзахметова, государственного деятеля, экс-акима Южно-Казахстанской области.

Уже семь лет трудовая жизнь Аскара Исабековича проходит вне нашего края, он покоряет уже другие высоты. Но шесть с лишним лет (с марта 2009 года по август 2015 года), отданных им Южному Казахстану, несомненно, оставили свой яркий след.

Чем запомнился Аскар Мырзахметов южноказахстанцам?

Начнем с душевного. Аскар Исабекович – первый из акимов области, не пропустивший ни одной театральной премьеры! Он был опорой и единомышленником работников культуры.

Представителям гражданского сектора Шымкента и области он запомнился как грамотный, понимающий руководитель, который поддержал многие неправительственные организации, в особенности Гражданский альянс ЮКО, который только-только вставал на ноги. Было понимание общих задач и сотрудничество по их воплощению.

Для архитекторов «годы Мырзахметова в ЮКО» – это «золотой век». Был создан градсовет, на котором коллегиально решались масштабные градостроительные задачи, рождались и воплощались интересные проекты. В числе первых – на площади Ордабасы было начато строительство монумента «Ана жер» («Мать-земля»).

В конце августа 2009 года самолет-памятник авиаторам Чугуевского училища, готовившего в годы ВОВ в небе над Чимкентом летчиков, переместился с площади Ордабасы в парк Абая, где началось сооружение нового комплекса – мемориала Славы. Вопреки опасениям горожан самолет удачно вписался в ландшафт парка.

В мае 2010 года в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт мемориал Славы, которому нет аналогов в стране. К 70-летию Победы в парке «Женис» был открыт музей «Ерлик» («Подвиг»), а фронтовикам области была оказана самая большая не то что в республике, но и в странах СНГ материальная помощь: каждый из них получил по миллиону тенге!

Дважды Аскар Мырзахметов возглавлял шествие колонн «Бессмертного полка» в Шымкенте на 9 Мая.

В 2010 году по его инициативе было принято решение о строительстве в Шымкенте нового административного центра напротив дендропарка. На территории бывшего фосфорного завода начала создаваться первая в республике индустриальная зона с готовой инфраструктурой СЭЗ «Онтустик». В марте состоялась встреча с молодежью, было обещание (оно выполнено) создать Молодежный центр.

На совещании в Правительстве аким ЮКО обозначил шесть проблемных вопросов области: строительство автодороги республиканского значения Жетысай – Сарыагаш, увеличение объемов строительства школ, нехватка детских дошкольных учреждений, увеличение финансирования на содержание имеющихся, завершение ранее начатого строительства объектов здравоохранения, обеспечение жилых массивов питьевой водой, природным газом, электричеством, строительство новых подстанций и автодорог и неблагоприятная экологическая обстановка вокруг свинцового завода. Тогда встал вопрос возможного вывода завода за пределы города.

На месте старого городища Шымкент сооружена площадь Независимости. Завершено строительство Коксарайского контррегулятора, собираемая в нем паводковая вода спасает от наводнений, развивает земледелие. В 2012 году начато строительство нового

адмцентра – зданий облакимата, библиотеки, театра, выставочного центра, зала торжеств «Туркестан» и двух колледжей. Шло строительство микрорайона «Нурсат», построены десятки медучреждений.

3 сентября 2012 года Правительство утвердило генеральный план Шымкента: площадь города выросла с 40 тысяч га до 117 тысяч. К Шымкенту присоединились 40 населенных пунктов со 120 тысячами жителей. Сооружен монумент легендарному Байдибеку би.

И в таком темпе год от года, вплоть до августа 2015 года. Область преобразилась. Южный Казахстан стал первым в республике по площади теплиц, садов, виноградников, полей с бахчевыми культурами, числу рыбных питомников, птицефабрик, открытых индустриальных зон и школ предпринимательства.

9 декабря 2014 года Президент страны подписал Указ «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2014 года в области литературы и искусства». В числе лауреатов

Госпремии коллектив авторов: Мырзахметов Аскар Исабекович, Аширбаев Бахытжан Кудайбергенович, Рустемов Насыр Ачилович, Шуменов Амирхан Бекжанович, Букебаев Нурлыжан Маратбекулы. За что Госпремия? За историко-монументальный парковый комплекс, посвященный 20-летию независимости Республики Казахстан.

Отвечая на вопрос, что является для него главным, Аскар Исабекович всегда говорит: «Главное – сохранить единство нашего народа, межэтническое согласие в обществе».

С наступающим днем рождения, Аскар Исабекович, с юбилеем! Долгих лет жизни Вам! Здоровья и сил! Надеемся услышать о Ваших новых успехах на благо процветания Республики Казахстан!

Коллективы редакций газет «РАБАТ» и «Ońtústіk Rabat», медиахолдинга «Отырар».