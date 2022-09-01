Погорельцы в Шымкенте боятся остаться на улице осенью

Пожар произошел в доме №35 по улице Республики 29 августа.

Только чудом никто не пострадал, людей эвакуировали, но огонь охватил несколько квартир. Больше всего пострадала эта двухкомнатная квартира. Здесь все покрыто копотью и стоит невыносимый запах гари.

«У меня здесь была обувь, которую я купила детям, вещи, они все сгорели. Я не знаю как нам быть, у нас сейчас два кредита, есть имущество заложенное в ломбард, а тут такое случилось», — говорит Айгуль Жандарбекова, жительница г.Шымкента.

Пожар охватил 4 квартиры третьего подъезда. Местные жители не знают к кому обратиться за помощью. Причиной того, что огонь быстро распространился стало покрытие дома. Пластиком дом перекрыли 3 года назад.

«Пожар вспыхнул из-за обшивки дома. Все это сделал акимат, когда Шымкент стал культурной столицей. Разрешения никто не просил. Как оказалось, это легковоспламеняющийся материал», — говорит Марина Севострова, жительница Шымкента.

От сильного огня пострадала и крыша пятиэтажного дома. Жители говорят, перекрывали ее за свои деньги, а теперь не знают как быть. Представители акимата говорят, починить все можно будет когда выявят виновных в пожаре.

«Виновник пожара должен будет отремонтировать дом. Та помощь которая предусмотрена со стороны государства, мы помогаем«, — говорит Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района г.Шымкента.

Пока неизвестно кто будет выплатит компенсацию семьям, у которых от квартир остался лишь пепел. Уже почти неделю этот вопрос остается без ответа. А между тем на носу осень, с холодными днями и проливными дождями.