Полицейский вытащил из огня мужчину с инвалидностью и ребенка

Инцидент произошел в духовной столице страны.

В одной из многоэтажек Туркестана загорелась квартира на втором этаже. Увидев задымление, проходящий мимо участковый инспектор полиции, забежал в горящий дом. Как оказалось, загорелась спальная комната. Участковому Олжасу Ерсултанову удалось в одиночку потушить пожар до приезда спасателей.

Кроме того, первым делом страж порядка вытащил из квартиры мужчину с ограниченными возможностями и 5-летнюю девочку. Вероятно, они не могли самостоятельно выбраться в безопасное место.

«В дом, где произошел пожар, ворвался капитан полиции Олжас Ерсултанов, который спас мужчину-инвалида и девочку 5 лет. Тогда полицейский в одиночку потушил пожар в жилом доме до приезда пожарных. Мы, жители дома, стали свидетелями подвига полицейского. В связи с этим, хотим выразить благодарность этому героическому полицейскому«- такое письмо с добрыми пожеланиями местных жителей поступило в Управление полиции города Туркестан.

О своем подвиге Олжас Ерсултанов сказал, что лишь выполнял свой долг.

«Я каждый день посещаю дворы и несу службу по обеспечению общественного порядка. Внезапно я заметил, что из квартиры на втором этаже многоэтажного дома идет пожар. Главное, нужно было действовать быстро, чтобы спасти жизни людей!» — отметил сотрудник полиции.