Сельчане в Туркестанской области полностью отказались от алкоголя

В селе Алмалы Жетысайского района с пьянством начали бороться 6 лет назад.

Идею предложили местные аксакалы. Сельчане её единогласно поддержали. С прилавков исчезли спиртное и сигареты. Запрет свёл на нет разводы и преступления. С начала года не зарегистрировано ни одного разбоя и кражи, а последние пять лет — ни одна семья не распалась.

Толепбай Саратов, би села «Алмалы» Жетысайского района:

«У нас в селе Алмалы нет никаких драк. В семье нет разводов. Если есть какие-то проблемы, то мы сами с аксакалами все решаем. Это делается для того, чтобы молодежь росла достойной».

Больше всего «сухому» закону рады местные жители. Продавцы объясняют, вредный для здоровья товар убрали с прилавков ради молодежи.

«В наших магазинах нет ни алкоголя, ни табака. Местные жители

очень рады этому. В продуктовых на спиртное и сигареты нет спроса»,- говорит местная жительница.

Люди с утра до вечера заняты работой по хозяйству и на вредные привычки просто не остается времени.

«По постановлению Главы Государства мы проводим спортивные игры. К тому же хотим выразить огромную благодарность сотрудникам полиции. Вместо вредных привычек, мы развиваем любовь к спорту у молодежи»,- заверил местный житель.

По словам местных жителей, праздники без спиртного проходят даже веселее, чем с ним. Наутро от торжества никакого неприятного осадка.