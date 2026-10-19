Почти 15 лет в гражданской защите: история спасателя из Шымкента

Ко Дню спасателя в Шымкенте рассказали о работе начальника управления гражданской обороны городского Департамента по чрезвычайным ситуациям Нуржана Каракозева.

В органах гражданской защиты он служит почти 15 лет. С 2021 года возглавляет управление гражданской обороны ДЧС Шымкента.

Одно из основных направлений работы подразделения — подготовка к чрезвычайным ситуациям, оповещение населения, обеспечение средствами индивидуальной защиты и координация действий профильных служб.

Особое значение такая работа приобретает в период крупных чрезвычайных ситуаций. В 2019 году после взрывов на территории воинской части в Арыси в Шымкенте организовали приём и размещение эвакуированных жителей. Нуржан Каракозев участвовал в координации работы пунктов приёма и деятельности штаба.

В ДЧС отмечают, что эффективность гражданской обороны зависит от заблаговременной подготовки, чёткой координации и взаимодействия всех задействованных служб.