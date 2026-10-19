Казахстанцев предупредили о мошенниках, предлагающих работу за рубежом

В социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения рекламы с обещаниями быстрого трудоустройства за границей. Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК призывает казахстанцев внимательно проверять такие предложения.

По информации ведомства, большинство подобных объявлений размещают зарубежные посредники и сомнительные организации, которые не имеют официальной регистрации в Казахстане и действуют вне правового поля.

Обращение к непроверенным рекрутерам может привести к крупным финансовым потерям и трудностям за рубежом. При этом граждане рискуют остаться без правовых гарантий. Защитить права пострадавших бывает сложно, поскольку организаторы подобных схем зачастую находятся за пределами Казахстана.

В комитете рекомендуют не доверять случайным объявлениям в соцсетях и не переводить деньги сомнительным посредникам. Перед трудоустройством необходимо проверить документы и разрешения организации.

Для безопасного поиска работы за границей ведомство призывает обращаться к официальным аккредитованным операторам.