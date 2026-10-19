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Казахстанцы могут оценить благосостояние семьи через eGov Mobile

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В мобильном приложении eGov Mobile появился калькулятор оценки благосостояния семьи. Сервис запустили в рамках перехода к адресному предоставлению отдельных мер государственной поддержки, который начнётся с 1 января 2027 года.

С помощью калькулятора пользователи могут ознакомиться с критериями оценки и предварительно определить уровень благосостояния своей семьи.

Методика учитывает доходы, имущество и социальные обстоятельства: состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Всего для оценки используются более 59 показателей по шести направлениям.

Расчёт проводится на основании сведений, которые указывает сам пользователь. Результат носит справочный характер и не является решением о назначении или прекращении социальных выплат.

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