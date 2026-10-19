В стране 19 октября отмечают День спасателя

Ко Дню спасателя в Шымкенте рассказали о работе спасателя-кинолога Сергея Зиновьева и его служебной собаки Динки.

Сергей Зиновьев работает в спасательной службе около 30 лет. Вместе с немецкой овчаркой он участвует в поисковых операциях, где необходимо обнаружить людей, оказавшихся под завалами или в других опасных условиях.

Подготовка служебной собаки включает регулярные тренировки в обстановке, максимально приближенной к чрезвычайным ситуациям. Динку приучают к громким звукам, выстрелам и взрывам, чтобы во время поисковой операции она могла продолжать работу даже в сложной обстановке.

«Мы сами подбираем собак и работаем с ними. Я считаю, что кинолог должен вложить в собаку сердце и душу», — рассказал Сергей Зиновьев.

Помимо кинологии, спасатель имеет подготовку водолаза и альпиниста. Он участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не только в Казахстане, но и за пределами страны.

По словам специалиста, эффективная работа поисковой пары зависит от постоянных тренировок. Кинологу важно не только научить собаку выполнять команды, но и понимать её поведение, замечать изменения в реакции и правильно оценивать ситуацию во время поиска.

С начала 2026 года казахстанские спасатели совершили около 82 тысяч выездов, оказывали помощь людям и проводили эвакуацию из опасных зон.

19 октября в Казахстане отмечается профессиональный праздник работников спасательных служб.