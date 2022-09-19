Серийную аферистку задержали в Шымкенте

В Шымкенте полийцейские задержали 35-летнюю женщину, которую подозревают сразу в 4 фактах мошенничества.

11 сентября в Абайское РОВД обратились четверо пострадавших. Они рассказали, что заплатили по 100 тысяч тенге некой женщине, которая обещала помочь вытащить крупную сумму денег в кредит, но в итоге исчезла.

В настоящее время данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК (Мошенничество).

В ходе поиска подозреваемую задержали на территории города. Ею оказалась 35-летняя жительница Шымкента. Все денежные средства задержанная потратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.