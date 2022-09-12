Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области

Как минимум в 4 фактах мошенничества подозревается жительница Кентау, которая обманным путем выманивала деньги у своих жертв, обещая социальную помощь от государства.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, к ней домой пришла незнакомая женщина и предложила помощь в оформлении социальной помощи.

Доверившись словам аферистки горожанка отдала ей 250 000 тенге. Однако, она так и не дождалась ни обещанного, ни денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску злоумышленницы.

В короткие сроки полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась безработная местная жительница, молодая женщина.

Как выяснилось, женщина причастна еще к 3 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона тенге. Полицейские не исключают, что их может быть и больше. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.