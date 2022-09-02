Таблетки и траву пытались перебросить в шымкентскую колонию

Незаконный способ доставки предотвратили в южном мегаполисе.

Сотрудниками ИЧ 167/2 задержан молодой человек, который пытался перекинуть запрещенные предметы через забор колонии, передает OTYRAR.

О том, что планируется переброс сотрудники знали заранее, горе — доставщик не заставил себя долго ждать.

Злоумышленника задержали в момент когда он пытался перекинуть «драгоценный» сверток. В нем были завернуты наркотики- марихуана и таблетки в количестве 74 штук, по предварительным данным — психотропные.

«Сотрудники оперативного отдела колонии выявили информацию о том, что планируется переброс запрещенных предметов для заключенных. На месте задержали мужчину, он ранее не судимый», — сказал Магжан Сембек, зам. начальника учреждения ИЧ-167/2.

Как стало известно, выявили и заказчика запрещенной передачи, им оказался заключенный колонии, который отбывает наказание за кражу.

К слову, как сообщили в колонии, с начала года пытались перекинуть запрещенные средства 9 раз, но, все попытки не увенчались успехом.

«В основном на территорию колонии пытаются перебросить наркотики, сотовые телефоны, зарядки, сим-карты и психотропные таблетки», — сказал Магжан Сембек, зам. начальника учреждения ИЧ-167/2.