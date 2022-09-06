Участкового из Шымкента обвиняют в сексуальном домогательстве

«Домогался 14-летней дочери под видом обыска» — откровение матери пострадавшей, опубликованное на странице общественного фонда шокировало казнет.

По словам женщины, участковый Аль-Фарабийского района Шымкента обманным путем заманил школьницу из парка в машину, отобрал мобильный телефон, а затем под видом «обыска» стал домогаться.

«Когда мы спрашивали у дочери почему она села в машину, ответила, что думала отвезёт домой, так как по дороге к парковке спрашивал адрес проживания. Он пересел к ней на заднее сиденье. Попросил ее сесть на сидение на колени для обыска. Стал проводить якобы обыск, сначала карманы куртки, после полез под одежду и нижнее белье. Когда дело дошло до интимных мест, дочка в истерике стала говорить, что это домогательство, что вы делаете! В ответ она услышала, что это обыск: — Хочешь, покажу тебе что такое домогательство, и что девочки в этих местах прячут наркотики. Обыск проводился два раза. Пока не довел ее до истерики«,- написала мать пострадавшей в фонд.

Школьницу, как рассказывает мать пострадавшей, спас звонок полицейскому. Он вернул ученице её мобильный телефон и сказал, что она может идти. Тогда пострадавшая о произошедшем рассказала своим друзьям. В разговорах выяснилось, что она не первая жертва домогательств этого участкового. Его опознали и другие пострадавшие. Инцидент произошел еще в феврале, но, родители жертв решили придать дело огласке только сейчас. Говорят, дело затягивают.

«Дочка сразу стала звонить к друзьям, так как была в плохом состоянии и не знала, что ей делать. Отправляла голосовые сообщения в чат, где состояли подростки, посещающие этот парк. После оказалось, что это не первый случай и скидывали его фотографии с вопросами он ли это. Дочка его опознала. Так мы и узнали его фамилию и имя. Самое страшное, что девочки стали отправлять голосовые сообщения с рассказами, что он делал с ними. Скидывать скрины переписок, как он пишет по ночам с вопросами что делаешь, если что звони, с предложениями подвести. Прежде чем написать заявление в УСБ Шымкента, я прочитала и прослушала все записи чатов. Общалась с девочками и объяснила, что родители должны знать о случившемся. Многие боятся, а некоторые рассказали. По этому делу мы идём не одни. Дело тянется с февраля месяца, каждый месяц назначают экспертизы. Есть доказательства. Чего ждём? Ждём новых экспертиз?»,- возмущается мама пострадавшей.

В шымкентском департаменте полиции сообщили: участковый, которого обвиняют в домогательствах, уволен. Следствие продолжается, ему вменяют несколько статей.

«Сообщаем, что сотрудник полиции 8 февраля 2022 года был уволен из органов внутренних дел. В отношении него проводится досудебное расследование по статьям «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «превышение власти или должностных полномочий«,- заверили в пресс-службе ДП г.Шымкента.

В фонд обратились родители еще четырёх девочек. Общественники недовольны статьей, которую инкриминируют полицейскому.

«Мне очень стыдно за такие действия полицейских. И сейчас они квалифицируют это по 122 статье. А он прикасался к половым органам, а это значит 121 статья. Это тяжкая статья, потому что опять таки это многократное преступление. Не одна девочка пострадала, а несколько. И щас родители в силу того, что они не понимают закон, они соглашаются с этой статьей. Я им говорю «да нет, это не 122 статья, нет, не соглашайтесь, идите и требуйте 121»,- рассказывает Дина Тансари, руководитель фонда «НеМолчи.KZ».

В итоге экс-полицейского арестовали, сейчас он содержится в изоляторе временного содержания.