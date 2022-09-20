Учеников СШ № 15 эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Учеников школы №15 Шымкента экстренно эвакуировали после анонимного сообщения о возможном терракте, передает OTYRAR.

Сегодня в 12 часов 20 минут на пульт 102 ЦОУ от неизвестного поступило сообщение о бомбе в №15 школе Шымкента.

На место выехали экстренные службы города. Сотрудники полиции оцепили здание и перекрыли часть улицы, эвакуировали всех учащихся, педагогов и персонал.

В результате проверки взрывного устройства в школе не обнаружили. Лжетррориста, по инсайдерской информации, уже задержали. По некоторым данным, им оказался пьяный мужчина.

За это преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Статья 273 УК РК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» – предполагает ответственность с 14 лет.