Пьяницы и безработные: в МВД составили портрет лжетеррористов

Ложные сообщения о «бомбах» становятся актом мести. Казахстанцы звонят в правоохранительные органы от имени другого человека, чтобы насолить.

Об этом сегодня рассказали в министерстве внутренних дел.

«К примеру, в связи с развитием различных социальных сетей, мессенджеров и других информационных технологий, резко возросло количество фактов передачи ложных сообщений через интернет. За пять месяцев этого года зарегистрированы 35 уголовных дел по фактам передачи электронных сообщений. Рост такого вида интернет-анонимок в свою очередь привел в целом к росту указанной категории преступлений», — говорит Спартак Кабденов, заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Большая половина осужденных за ложные сообщения, в момент совершения преступления, находилась в изрядном подпитии. В прошлом году, таких минеров под градусом оказалось 14.

«За пять месяцев этого года в суд направлены дела в отношении 12 человек, из них 11 обвиняемых совершили преступления в нетрезвом состоянии«, — говорит Спартак Кабденов, заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Если за весь прошлый год было зарегистрировано 73 заведомо ложных сообщения об акте терроризма, то уже за пять месяцев этого года таких уголовных дел – 72, 35 из них – анонимки, присланные через интернет.

На раскрытие онлайн преступлений уходит больше времени, но как утверждают правоохранители, интернет-шутники не останутся безнаказанными.

«Ложные анонимные сообщения вносят существенный дискомфорт в жизнь простых людей, когда из-за так называемой шутки злоумышленника, они вынуждены эвакуироваться из возможных опасных зон. Полиция при поступлении таких сообщений всегда действуют по алгоритмам реагирования на реальные угрозы. Поэтому организуется обязательный выезд экстренных служб, эвакуация граждан, проводятся детальные проверки объектов, принимаются меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Но как показывает практика, во всех случаях информация оказывается ложной», — говорит Спартак Кабденов.

Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах и минировании объектов, это не просто невинная шалость, а уголовно-наказуемое преступление. За это предусмотрен штраф до 15 миллионов тенге. А еще лже-террориста могут посадить на 5 лет.

«Сотрудниками департамента в марте задержан житель Костанайской области, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 36 различных объектов — ТРЦ, аэропорт, автосалоны в Нур-Султане и Алматы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Есть также пример задержания горе-хакера в Атырауской области, где ученик одной из школ решил отправить на электронную почту школы анонимное сообщение и таким образом сорвать урок».

Еще одной проблемой остается сезонное обострение психически нездоровых людей.

«На сегодня у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Как показывает практика, в случае телефонных звонков не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывается по горячим следам в дежурные сутки», — говорит Спартак Кабденов, заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Большая часть лже-террористов — безработные, заявили в МВД. В этом году из 19 раскрытых преступлений 15 были совершены безработными.