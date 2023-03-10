Бомбу заложили в одном из магазинов Шымкента

9 марта около 23:00 полицейским поступило сообщение о том, что в магазине «Шырын» по улице Терешковой заложена бомба, сообщает OTYRAR.

Как выяснилось, это были учения. На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города: полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы.

Специалисты эвакуировали людей, оцепили дорогу. Правоохранители предупреждают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику в случае поимки грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.