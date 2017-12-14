В Шымкенте горожане провели целый час на морозе ради собственной безопасности

В Шымкенте среди ночи жители выбежали на улицу, потому что нашли перед многоэтажным домом подозрительный пакет. Полицейские приехали по вызову, оцепили место и эвакуировали людей. Тревожные звонки поступали от жильцов дома №20 в 17 микрорайоне.

«Полицейские обходили каждую квартиру и просили выйти на улицу. Мы и сами, как услышали, что перед домом лежит, типа, бомба, сами выбежали на улицу, даже не обратили внимание, что мороз. Если честно — немного страшно, смотрите, сколько людей стоит на улице!», — комментирует происходящее житель дома №20.

После соответствующих мероприятий полицейские изъяли черный пакет и спасатели осмотрели его, но взрывчатого вещества там не нашли. «Бомбой» оказались зимние вещи, находящиеся в пакете.

Около часа жителям 80 квартир пришлось провести на морозе ради безопасности. Но жители микрорайона не в обиде — они считают, что полиция все сделала правильно.