У вас бывало так, что вы, скажем, пошли в соседнюю комнату за какой-то вещью и вдруг встали как вкопанный – не понимая, зачем вы сюда вошли?

Или зашли в мессенджер, чтобы только написать сообщение дочери, чтоб хлеб купила, а вместо этого стали просматривать «приветы», перекидывать прикольные картинки друзьям, сохранять оригинальные стикеры. Уже дочь на пороге квартиры, а вы все там, запутались в «сетях». Я уже не говорю про то, как мы выходим «в город» из квартиры. Ищем впопыхах свежую маску, запропастившийся сотовый телефон, который находим с помощью звонка со стационарного аппарата, хорошо еще, если пропажа не в режиме беззвучки…

Нет, с этим – слабеющей памятью – нельзя мириться, надо срочно что-то предпринимать.

Первое, что приходит на ум – составлять шпаргалки. Да, именно шпаргалки с напоминанием о том, что НАДО НЕПРЕМЕННО СДЕЛАТЬ. Сегодня или, скажем, завтра, на неделе. Лучше всего, если это будут цветные стикеры – такие бумажки с кромкой из клея на одной стороне. Вот на них и надо записывать, можно даже планировать. А что? Это самый верный путь к успеху. Вспомните слова Уинстона Черчилля: «Ничего не планировать – это то же самое, что планировать неудачу». Согласитесь, этого человека ну никак не отнесешь к неудачникам. А стикеры лучше наклеивать на самых видных местах. Хорошо бы не забыть, для чего.

Меня всегда умиляют люди на рынках, в торговых центрах со списком в руках. Периодически заглядывают в них, что-то бормочут, кивая, типа: «Яйца купила, лаврушку купила, ага, курицу еще надо не забыть». Без шпаргалки можно накупить вкусняшек и запросто забыть о «базовых» продуктах.

В общем, надо даже на таких пустяках тренировать свою память. Знаете, что сказал об этом гениальный Альберт Эйнштейн? А вот что: «Очень многое из того, что считается умом, – это просто способность запоминать, а также в нужный момент доставать из свой «кладовой» нужное знание».

Предлагаю борьбу с забывчивостью начать с тренировки наблюдательности. Потому что отсутствие наблюдательности в первую очередь связывают с плохой памятью.

Вот как вы запоминаете имена своих новых знакомых? Я – с трудом. За редким исключением. Стоит познакомиться с человеком, отойти на несколько шагов и… о, ужас, уже забыла, как его звать. И теперь «отмазаться», мол, «девичья память», нельзя – года-то уже ого-го какие, шутка ли, 38 до ста не хватает…

На одном из умных сайтов нашла такое объяснение, правда, автор его безымянен: «Так, некоторые жалуются на полную неспособность запоминать лица и имена, утверждая, что через две минуты после знакомства они не помнят ни одного из названных им имен. Как правило, память здесь ни при чем: просто сознание не способно удерживать тусклые и туманные впечатления. Запоминаются яркие образы, неожиданные ассоциации, и для их создания необходимо предпринять определенные шаги. Недостаток памяти – не более чем оправдание невнимания к новым знакомым, интеллектуальной лености, нежелания приложить усилия для преодоления низкой наблюдательности.

Так, к примеру, чтобы запомнить имя нового знакомого, нужно: иметь желание это сделать (мотивацию); правильно расслышать имя; ассоциировать имя с обладателем, то есть создать мысленный образ нового знакомого, неотделимый от его имени.

Можно попросить повторить церемонию представления, уточнить, как пишется фамилия. Таким образом достигается сосредоточение внимания и создается ясное, прочное впечатление.

Тренировать наблюдательность можно в любых условиях, в любых жизненных ситуациях: дома, на работе, гуляя в парке, совершая походы по магазинам и т. п.».

Знаю точно, что та или иная информация прекрасно запоминается, если ты ее пересказываешь, объясняешь кому-то. Попробуйте сделать так. Это точно «работает».

Здесь уместным будет такой пример. Во второй половине ХХ века в США были суперпопулярными певицы сестры Бэрри – Клара и Минни. Они родились в небогатой еврейской семье с поразительно находчивой мамой. Девочек надо было учить музыке, для начала игре на фортепиано. Денег в семье мизер. Тут мама узнала, что соседскую девочку Беллу водят к учителю, он дает уроки игры на фортепиано. Мама пришла к девочке Белле и спросила: сколько стоит урок? Пятьдесят центов. Это была очень приличная сумма для того периода времени. А за двух девочек нужен доллар… Мама предложила девочке Белле 25 центов за то, что после урока она будет рассказывать Кларе и Минни то, что ей рассказывал учитель. И показывать. Это выгодное предложение для всех! Белла с радостью согласилась, и так сестры научились играть на фортепиано. В итоге в будущем из сестер получился толк – шикарный джазовый дуэт. Девочка Белла тоже осталась не внакладе.

…Наверняка в вашем кругу в эти дни так или иначе обсуждают первосентябрьское Послание Президента. Для начала спрашивают у вас: «А про пенсии он что-нибудь говорил? Нет?» Чтобы достойно, с толком участвовать в таких диспутах-диалогах, рекомендую с карандашом в руках проштудировать полный текст выступления Токаева. Я не шучу.

Зачем вам знать о тезисах его выступления с чьих-то слов? Узнавайте сами из первоисточника. Это лучший вариант. Он стоит того. Чтобы не получилось как в анекдоте: «Встретил человека, который объяснил, как решать проблемы страны. Но возглавить правительство страны он пока не готов. Надо таксовать».

…На проходной офиса нашего медиахолдинга, забирая ключи от кабинета, разговорилась с новым охранником, заодно и познакомилась с ним. Коллегам, которые должны были прийти чуть позже меня, отправила сообщения: «Бахаутдин – так зовут сегодняшнего охранника. Попробуйте к нему так обратиться, увидите, что будет. Взлетит до небес. Это имя из Корана». Гугл выдал, что имя это арабское, означает «блеск (величие) веры». Нужна была яркость в запоминании – я ее нашла. Кстати, он откликается и на имя Баха…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА