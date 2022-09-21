В Туркестанской области подводят годовой итог ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

В пресс-туре, организованном ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» совместно с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Туркестанской области, приняли участие представители общественных объединений и СМИ.

«Оңтүстік Жарық Транзит» обеспечивает качественной и бесперебойной электроэнергией население Туркестанской области и города Шымкент.

Общее количество абонентов составляет около 670 тысяч. Из них по городу Шымкенту -238 тысяч 449. Потребители обеспечены приборами учета на 100%. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в принятой инвестиционной программе на 2016-2022 годы выполнили запланированные мероприятия на 2021 год. Это реконструкция, ремонт объектов, а также электрических линий. Одна из них — подстанция 35/10 кВ имени «30 лет Независимости» в жилом массиве Кожакорган, наиболее густонаселенном Сайрамском районе Туркестанской области.

Архабай Тастанов, технический директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«Мощность трансформатора 6 тысяч 300 мегавольт ампер. Как решился вопрос с земельным участком компания в 2021 году построила подстанцию. Количество потребителей в данном населенном пункте свыше 11 тысяч. Из них 3 тысячи обеспечены электроэнергией с новой подстанции. Большая часть оборудования отечественного производства».

Самидин Монтаев, начальник производственно-технической службы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«Для повышения качества поставляемой электрической энергии потребителям и перераспределения нагрузок электрических сетей 10 кВ, компанией «Оңтүстік Жарық Транзит» в 2021 году в населенном пункте Кожакорган Сайрамского района была построена и введена в эксплуатацию подстанция 35/10 кВ «Тәуелсіздікке 30 жыл» с линиями 10-35 кВ. На сегодняшний день подстанция обеспечивает качественной и бесперебойной электрической энергией потребителей Арысского сельского округа и сельских округов Карабулак и Колкент Сайрамского района».

Энергетики согласно инвестпрограмме в прошлом году провели модернизацию подстанции 110-10 кВ в жилом массиве Сайрам в Шымкенте. Устаревшие устройства были заменены на современные оборудования.

Самидин Монтаев, начальник производственно-технической службы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«В 2021 году проведена модернизация в рамках инвестиционной программы. Подстанция «Сайрам» введена в эксплуатацию в 1973 году. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей на ПС 110/10 кВ»Сайрам» выполнена замена изношенных ОД, КЗ-110кВ Т-1,Т-2 на современные элегазовые выключатели 110кВ, в КРУН 10кВ произведена замена физически изношенных масленых выключателей 10 кВ на вакуумные 10кВ в количестве 3 шт., модернизация устройств релейной защиты и автоматики. Также выполнена ремонтная перемычка между ВТ-110 кВ Л-121 и Л-122, для переключения во время вывода в ремонт одну из воздушной линии-110кВ». Получает электроэнергию от «3-Энергорталык». Подстанция обеспечивает качественной электроэнергией 12 тыс. абонентов жилых массивов Сайрам, Кызыл-су, Турдыабад, Абдулабад г. Шымкент.

Айбек Егембергенов, заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Туркестанской области:

«Согласно медиаплана мы каждый год проводим такие пресс-туры. Для прозрачности приглашаются представители СМИ и общественных объединений. В ходе сегодняшнего пресс-тура отчитывается по выполнению обязательств принятых на 2021 год по инвестиционной программе. Задача — ознакомить население о проделанной работе энергетиками, прозрачно, открыто».

Компания в рамках инвестиционной программы, утвержденной на 5 лет, в прошлом году осуществила строительство сетей 0,4-6 кВ в жилом массиве Еламан.

Трансформатор имеет мощность 250 кВА, в населенном пункте проложена линия электропередач общей протяженностью более четырех километров, установлено 116 опор. Современное оборудование позволяет потребителям получать бесперебойное качественное электрическое освещение, отмечают специалисты отрасли.

Кроме того, согласно инвестпрограмме, в прошлом году трансформатор мощностью 160 кВА, введенный в эксплуатацию в 1981 году на улице Акбастау в Аль — Фарабийском районе города, был модернизирован на трансформатор мощностью 400 кВА. В ходе работ были заменены 86 штук изношенных деревянных опор на современные железобетонные.

Модернизированы также линии электропередач протяженностью около 2 километров. Стоит отметить, что инвестиционная программа «Оңтүстік Жарық Транзит», принятая на 2016-2022 годы, завершится в этом году. Отчет по исполнению мероприятий за 2022 год компания в обязательном порядке представит в ближайшее время.