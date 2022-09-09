В Туркестанской области заявили о возгорании сухостоя

Похоже, что природные пожары нашли свое продолжение в Туркестанской области. С такими словами очевидцы высылают огненные кадры с трассы в социальных сетях.

На трассе Шымкент- Ташкент горит сухостой, передает OTYRAR. Полыхающий огонь трудно не заметить даже с расстояния, кроме того в воздухе чувствуется запах гари, говорят водители.

Возгорание, по словам очевидцев, началось в стороне поселка Сарапхана Казыгурсткого района Туркестанской области.

Очевидцы пересылают в мессенджерах видеозаписи, по их словам, огонь бушует на расстоянии около 800-1000 метров от оживленной трассы.

Официального подтверждения от областного Департамента по чрезвычайным ситуациям пока не имеется.