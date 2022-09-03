Вспоминая Аскарова…

В середине сентября исполнится 100 лет со дня рождения Асанбая Аскарова – человека, сыгравшего в жизни нашего региона очень важную, да что там – просто ключевую роль.

Это период с весны 1978-го до середины 80-х годов. Каким он запомнился? Фронтовик, коммунист, Герой Социалистического труда, хозяйственник, человек высочайшей культуры и уровня образования. Человек чести и совести, не подставивший никого и простивший всех, кто его когда-то предал…

РАБАТ собрал высказывания об Асанбае Аскаровиче. Авторы этих высказываний и воспоминаний – его младшие коллеги, сослуживцы, то есть люди, которым посчастливилось работать рядом с ним, под его началом. Публикация рассчитана на несколько номеров газеты.

Маршал созидания

Незаменимых людей не бывает. Но есть неповторимые. Таким человеком был Асанбай Аскарович Аскаров. Гениальная и легендарная личность. Глыба! Маршал созидания! Всевышний щедро одарил его разносторонними талантами. Прозорливый, прагматичный политик, харизматичный и талантливый руководитель, великолепный оратор и мощный организатор, он глубоко разбирался во всех аспектах народного хозяйства, в тонкостях национальных традиций, культуры, искусства, литературы, житейских вопросах.

Асанбай Аскарович одинаково грамотно владел казахским и русским языками. Его обаяние, интеллигентность, манера общения приводили в трепет всех, кто по работе соприкасался с ним. Его одновременно и уважали, и робели перед ним даже бывалые руководители. А еще он умел прощать. Ведь умение прощать – это удел мужественных и благородных. Южному Казахстану повезло: его на протяжении семи лет возглавляла сильная, незаурядная личность – Аскаров Асанбай Аскарович.

В 1978 году я работал в обкоме комсомола. И меня рекомендовали на должность инструктора орготдела обкома партии. В области сменился первый руководитель, и мои документы отложили. Тогда я решил вернуться на свою кафедру продолжить заниматься научной работой и поступать в аспирантуру МХТИ им. Д. И. Менделеева в Москве.

Неожиданно меня пригласили в обком партии. Помню, вошел я в кабинет первого секретаря безо всякой робости. Хозяин кабинета спокойно встал и жестом пригласил сесть за приставной стол. Сам сел напротив и сказал, что познакомился с моей биографией и считает полезным для моего будущего поработать на районном уровне.

Я сказал, что проработал в комсомоле шесть лет, в том числе четыре года был секретарем комитета комсомола института на правах райкома комсомола, планирую заниматься научной работой.

«Ты должен продолжить дело своего отца. Есть две вакантные должности первого секретаря райкома комсомола в Тюлькубасском и Ленинском районах. Выбор за тобой», – сказал он спокойно.

Я не стал возражать и остановил выбор на своей родине – Тюлькубасском районе. Так я впервые в жизни воочию увидел Асанбая Аскаровича.

В должности первого секретаря Тюлькубасского райкома комсомола я проработал полтора года. В сентябре 1980 года в район с визитом прибыл второй секретарь обкома партии Н. Г. Давыдов. Он собрал членов бюро райкома партии и сообщил, что бюро обкома партии рекомендует З. Турисбекова на должность второго секретаря райкома партии.

По тем временам на такую высокую должность рекомендовали людей с большим жизненным опытом. Мне тогда было всего 28 лет. Это была, конечно, весьма смелая идея А. А. Аскарова.

Он не побоялся и 30-летнего Нурлана Сейтжаппарова выдвинул на должность первого секретаря Сарыагашского райкома партии. И не ошибся.

Однажды А. А. Аскаров приехал к нам в Тюлькубасский район. Пригласил в кабинет первого секретаря тогдашнего заворга райкома партии С. А. Терещенко. Сергей Александрович бойко, без запинки ответил на все его вопросы. Через несколько дней Сергей Александрович был направлен вторым секретарем Бугуньского райкома партии, а затем первым секретарем Ленгерского райкома партии. В последующем С. А. Терещенко стал премьер-министром Республики Казахстан.

Асанбай Аскарович Аскаров глубоко изучал работу молодых кадров на местах, в первичных звеньях, убеждался в их перспективности и смело назначал на высокие должности. С приходом Асанбая Аскарова экономические показатели области динамично пошли вверх.

В эти годы построили Чимкентский нефтеперерабатывающий завод и современный, оснащенный зарубежным оборудованием шинный завод. Для теплоэнергоснабжения этих новых гигантов рядом была построена ТЭЦ-3. При Аскарове были сооружены многоэтажные здания, украсившие центр Чимкента. В области началось возведение Газалкентского канала, освоен Келесский массив. Резко увеличились посевные площади кукурузы на Кызылкумском массиве, поднялись показатели сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Введено в строй несколько крупных птицефабрик.

В 1982 году за достижения высоких результатов в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства А. А. Аскарову было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Асанбай Аскарович много внимания уделял социальным вопросам. На бывшей городской свалке предприятия области, не затратив ни одной копейки бюджетных средств, выстроили зону отдыха для жителей и гостей региона: проложена самая длинная в стране детская железная дорога, созданы зоопарк, ипподром, дендропарк, озеро Тулпар. Сегодня дендропарк, где представлен растительный мир нашей планеты, является гордостью страны и по праву носит имя Асанбая Аскарова.

А. А. Аскаров задумал построить в Ленгерском районе в горах Алатау современную горнолыжную базу, были готовы чертежи и расчеты. Не успел… Вернее, не дали завистники и бездарные партократы из центра.

За все эти начинания, которыми мы сегодня гордимся, Асанбай Аскарович отсидел за решеткой долгих четыре с лишним года. Находясь в следственном изоляторе, он ни перед кем не склонил головы. Ни один судья Казахстана не взялся вести судебный процесс против такой авторитетной личности, как А. А. Аскаров. У него в народе был непререкаемый авторитет. Суд проходил в соседней республике. Из тюрьмы он вышел фактически по требованию народа.

Огромная заслуга в том, что Асанбай Аскарович выдержал все тяжести разворота судьбы, принадлежит его супруге, верному другу и соратнику Фатиме Галиевне. Преданная, верная и глубоко интеллигентная, она все эти годы боролась за честное имя своего супруга. И победила! Об этом Фатима Галиевна подробно рассказала в документальном фильме «Тулға», который мы сняли в канун 90-летия А. А. Аскарова.

Правильно говорят, что рядом с успешным мужчиной всегда стоит великая женщина. В заслугах Асанбая Аскаровича огромная доля вклада Фатимы Галиевны, об этом я слышал сам из уст Асанбая Аскаровича.

Наверное, А. А. Аскаров родился раньше своего времени. Если бы он жил и творил сегодня, думаю, он был бы еще более плодотворным генератором идей, организатором и успешным руководителем в условиях рыночной экономики.

Асанбай Аскарович был знатоком национальных традиций. Как-то в район приехали члены бюро обкома партии. После завершения работы мы пригласили делегацию на природу. Знакомство с уникальной природой, как водится, перешло к трапезе. Когда, как показалось, все закончилось, многие гости уже начали рассаживаться по автомашинам, ко мне подошел повар и растерянно сказал, что готов плов, который был накрыт в казане на томление. Я, видимо, что-то резко ему ответил. На это обратил внимание Асанбай Аскарович. Я ему разъяснил причину моего негодования. Он переспросил: «Этот плов был приготовлен для нас?» Я ответил утвердительно. Тогда он пригласил всех снова к столу, и плов был благополучно подан.

Асанбай Аскарович сказал: «Арналған асты аттап кетуге болмайды. Уақыт қаншама тығыз болса да ең болмаса ырым жасап ауыз тиіңдер. Осы астың артында талай адамдардың пейнеті бар. Сол жандардың көңіліне қараңдар».

С тех пор, будучи на высоких должностях, как бы я ни торопился, обязательно садился за дастархан. Это один из жизненных уроков, который преподал мне великий человек Асанбай Аскарович Аскаров.

У Игоря Слуцкого есть такие строки:

Время покажет,

Время расставит

Всё по своим местам.

Кто чего стоит?

Много ли значит?

Чьим доверять словам?

Время свой выбор сделало. Сегодня Асанбай Аскарович Аскаров – гордость, честь и совесть нашего великого народа!

Один из благодарных воспитанников А. А. Аскарова Заутбек ТУРИСБЕКОВ цитаты

Из интервью А. Аскарова газете «Аргументы и факты: Казахстан», 2001 год, №5:

«Идеи социализма и коммунизма выработаны самим человечеством. Лишь потом марксисты обрекли теорию в идеологию. У людей нельзя искоренить стремление к справедливости. В обществе никто не должен возвышаться над другими. И КПСС при всех ее недостатках была единственной партией, которая активно защищала коренные интересы трудящихся».

Из труда А. Аскарова «Взгляд», 1996 год:

«Как дорого, особенно сейчас, в момент становления государства, понимание ответственности перед нацией. Государство вступило на совершенно новый для нас путь развития. Следовательно, отказываясь от социализма, необходимо готовить себя к жизни при капитализме, принимая как положительные, так и отрицательные стороны этого общественного строя. Но капитализм не сладкий фрукт. Это страшное явление в жизни человеческого общества. При этом строе культом является капитал. Капиталистическая система зиждется на приоритете частной собственности, охраняемой законом; высшей касте, то есть на миллионерах и миллиардерах, для которых правительство просто администрация; на использовании возможностей слаборазвитых стран путем вывоза капитала. Итак, при этой системе налицо высший, средний и низший слои населения. Стать миллионером не так-то легко, нетрудно и разориться. Капиталистическая система – это система беспощадной борьбы за выживание».