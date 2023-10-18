100 лет не предел!: Ветеран ВОВ освоила гаджеты и раскрыла секреты своего долголетия

Ветеран ВОВ из Шымкента Нина Егоровна в свои 100 лет не может просто так усидеть на одном месте. Занимается любимым делом — ухаживает за садом, выращивает цветы, читает газеты и даже осовела гаджеты.

Про таких, как Нина Егоровна говорят — активистка, спортсменка. Ветеран ВОВ уверена 100 лет- не предел. C утра небольшая зарядка, завтрак и утренняя пресса, зрение прекрасное. Бабушка освоила даже гаджеты. Нина апа общается с родными, которые уже много лет живут в других странах.

Про жизнь Нины Егоровны можно снять даже фильм, в 18 лет, добровольно ушла на фронт, где стала радисткой. Во время войны была даже пулеметчицей в бригаде зенитчиков. В Казахстан Нина Мосунова приехала после войны, страну выбрала не случайно, рассказывает ветеран.

«Самое главное это мир, остальное все будет. Слава Богу у нас все хорошо. Я хочу, чтобы всегда у нас был мир, у вас в семье и во всем государстве. Берегите себя. А еще хочу поделиться секретом долголетия своего. Не ешьте много, не переедайте, проводите раз в неделю разгрузочные дни. Вы еще вспомните мои слова», — говорит Нина Мосунова, ветеран ВОВ

Со своей семьей Нина Мосунова готовится к национальному празднику День Республики Казахстан. Традиционно Нина Егоровна в этот день накроет праздничный дастархан и будет ждать гостей.