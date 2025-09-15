Шымкентцы вспоминают Асанбая Аскарова

Сегодня день рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана, внёсшего огромный вклад в развитие Шымкента, — Асанбая Аскарова. Уже с поколением «Next» наши журналисты вспоминали о том, кого с особой теплотой вспоминают старожилы.

Зеленая аллея в центре города практически никогда не бывает пустой. Она гордо носит имя Асанбая Аскарова. Полная реконструкция аллеи закончилась в далеком 2018 году. А в этом году на ней появился фонтан.

Для шымкентцев Асанбай Аскаров сделал немало, именно поэтому воспоминания о нем в виде наименований аллей, и улиц хранит город. Его доброе имя пытаются сохранить в каждом уголке третьего мегаполиса.

Так на бывшей Наримановой, теперь уже Аскарова в начале ушицы горожан и гостей встречает монумент деятеля. Однако несмотря на все усилия чиновников и старожил которые отзываются о государственном партийном деятеле только с уважением, в день его рождения выяснилось, что современная молодежь практически ничего не знает о человеке, с именем которого старшее поколение шымкентцев неразрывно связывает детскую железную дорогу, зоопарк, первые высотки, развитие санаторной системы и, конечно же, любимый дендропарк.

Как показал опрос на улице города, знают и помнят первого секретаря Чимкентского обкома Компартии Казахстана только люди преклонного возраста. Асанбай Аскаров много стараний и труда вложил в развитие экономики, сельского хозяйства, социальной сферы и культуры области, и он по сей день пример для молодежи. Об этом говорят и в школе-лицее №77 здесь в небольшом кабинете расположился единственный в городе музей, в котором бережно хранят его личные вещи.

Собирали музей буквально по крупицам. Тут и грамоты, и очки, и даже личные фотографии, но самое ценное, по словам администрации школы — это костюм двойка серого цвета. Лично с плеча Асанбая Аскарова!

В день его рождения в лицее есть хорошая традиция проводить для всех учащихся экскурсии, на которых юные гиды подробно рассказывают о том кем был Асанбай Аскаров и за какие заслуги его нужно уважать и помнить.

Рассказывать о жизни Асанбая Аскарова, Аяна Алтынбек может часами. Аяна отлично знает биографию того, чье имя присвоено школе-лицею, в которой учится. Внимательно девочка следит и за порядком, и за сохранностью экспонатов школьного музея. Сегодня в коллекции масса подлинных вещей государственного деятеля. Их должны увидеть поколения, говорит десятиклассница.

Аяна Алтынбек, ученица школы-лицея №77 им. А. Аскарова: «Тут вы можете увидеть канцелярию из его кабинета, документы, очки. А выше расположены фотографии улиц где он жил. Есть уникальные снимки с его супругой Фатимой, которой в этом году исполнилось 100 лет. Асанбай Аскарович — очень важная личность для истории, и мы бережно храним воспоминания о нем».

В школьном музее не просто хранится, а является своеобразным учебником «Книга почетных гостей музея». В ней не только фотографии, но и краткие отзывы людей, некогда посетивших музей. С виду небольшая комната на деле хранит большую и важную историю — рассматривать экспонаты можно часами, погружаясь в годы работы Аскарова. Директор учреждения Акмарал Сайфутдинова отмечает, что ежегодно в честь дня рождения политического деятеля для учеников запланирована большая образовательная программа.

«Мы несколько лет дополняли наш музей, к примеру, недавно его супруга подарила нам ковер, на котором также есть уникальные снимки, и он висит в центре музея. В шокле запланирован концерт в его память, где дети будут исполнять стихи и песни, которые сочинили самостоятельно», — рассказывает директор школы-лицея №77 им. А. Аскарова Акмарал Сайфутдинова.

Еще одна важная традиция в стенах школы, в честь дня рождения Асанбая Аскарова, 15 сентября, под стук барабанов к монументу обязательно несут корзины с цветами.

Все эти воспоминания и мероприятия пронизаны глубоким уважением к Асанбаю Аскаровичу и искренней благодарностью за все сделанное для нас с вами!