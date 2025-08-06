Супруге Асанбая Аскарова исполнилось 100 лет — память о нём жива в Шымкенте

3 августа 2025 года свой вековой юбилей отметила Фатма Галикызы — супруга государственного деятеля Казахстана Асанбая Аскарова. Ей исполнилось 100 лет.

Торжество прошло в кругу родных и близких. С теплыми словами и поздравлениями к ней обратились представители местных властей, дети, внуки и правнуки. Это первый круглый юбилей, который она встречает без мужа, ушедшего из жизни более 20-ти лет назад.

Сам Асанбай Аскаров родился в 1922 году. С 14 лет начал работать, а в 1939 окончил Фрунзенское педучилище, преподавал русский язык, и стал комсоргом.

В 1978 году возглавил Чимкентский обком партии. При нём в городе построены ТЭЦ-3, жилые дома, дендропарк, озеро Тулпар, детская железная дорога, и освоен Келесский массив. За трудовой вклад в 1982 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Шымкенте его имя носят улица и школа №77. В его память установлен бюст и мемориальная доска.

В браке с Фатмой Галикызы они вырастили семерых детей. Сегодня — это большая семья, хранящая историю, в центре которой — память о человеке, чьё имя навсегда связано с развитием Шымкента и всего юга Казахстана.