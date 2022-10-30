457 жилых массивов подключили к газу в Туркестанской области

В дома 530 тысяч жителей Туркестанской области подвели газ. Чтобы полностью обеспечить регион голубым топливом, местные власти планируют построить еще один магистральный газопровод.

Сакен Далиев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области: «Сегодня Туркестанская область получает природный газ из магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В Минэнерго было направлено предложение о строительстве второй линии. Также в области есть 31 газораспределительная станция. Также ведется строительство АГРС-5».

В этом году на строительство 69 газовых объектов из бюджета было выделено около 16 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 9 объектов, остальные 60 планируют сдать в следующем году. Глава региона Дархан Сатыбалды поручил внимательно отнестись к решению вопросов по газификации Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Сейчас есть проблема с подведением газа к дому. Всё должно быть на контроле. Кто отвечает за каждый объект и когда он будет доступен? Что будет дальше? Все должно быть отрегулировано. Все предложения рассмотрим, и если будут какие-то ошибки, мы их исправим».

Ведутся работы и по газификации строящихся объектов в Туркестане. По словам специалистов, местные жители чаще всего задумываются о проведении голубого топлива в дома во время отопительного сезона.

Нуржан Туймебаев, директор производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» г. Туркестана: «Летом к нам люди не обращаются о подведении газа. У нас есть отдел, который помогает жителям и оказывает услуги. Народ не приходит в этот отдел в жаркое время, а вспоминают только, когда приближается отопительный сезон. Мы не можем увеличить штат наших сотрудников за это время. Они не смогут угнаться за внезапным потоком людей. Поэтому о газификации лучше думать заранее».

На совещании поднимались вопросы и социального положения местных жителей. В частности, чиновники говорили о домашнем насилии. За этот год в регионе в суд направлено более двух тысяч дел. Больше половины, были закрыты за примирением сторон в суде. Чтобы снизить статистику бытового насилия, запущен новый проект.

Аскар Онербаев, руководитель управления социального развития Туркестанской области: «Пилотный проект «Казахстан без домашнего насилия» Генеральной прокуратуры открыл сектор социально-психологической поддержки при молодежном ресурсном центре Туркестанской области. Цель проекта – оказать помощь для тех, кто стал жертвами домашнего насилия и находится в состоянии стресса. Там помогли 1028 обратившимся».

К 2025 году чиновники планируют открыть в Туркестанской области 234 «Центра поддержки семьи».