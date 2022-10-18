Дархан Сатыбалды поздравил победителей IV Всемирных Игр кочевников

Сборная Казахстана одержала победу на IV Всемирных играх кочевников в Турции.

В составе страны выступили и туркестанские спортсмены, которые внесли свой вклад в победу сборной. Спортсменов принял аким области Дархан Сатыбалды, вручив землякам- победителям ценные призы.

Спортсмен из Туркестана Аблайхан Нышанбеков, выступавший за сборную Казахстана по кокпару, перед выездом на соревнования около 3 месяцев проходил специальную тренировку в Алматы и Таразе. Усиленная подготовка во многом поспособствовала достижению победы, говорит спортсмен.

«В Алматы мы проходили физическую подготовку. В Таразе отрабатывали упражнения на лошадях. Готовились сами и с тренером сборной. Конечно было тяжело, но благодаря нагрузкам мы и смогли победить», — вспоминает кокпарист Абылайхан Нышанбеков.

Ещё один наш земляк Ералхан Айкоз, принимал участие в комплексных соревнованиях по стрельбе из лука. Здесь он занял второе место в стрельбе «кабак», и третье – в категории «табла». В составе сборной по кокпару так же выступали Арман Жамалбеков, Даулет Айтан и Адилет Мамыт. Они так же внесли свой вклад в победу сборной Казахстана.

«Игры проходили 4 дня. Сначала мы встретились со сборной Узбекистана, выиграли со счетом 8-1. Потом состязались с командой Монголии, их победили со счетом 9-1. В третьей игре нам противостояли спортсмены Кыргызстана, их мы тоже победили. Соревнования было непростыми, но мы защищали честь не только нашей области, но и всего Казахстана. Поэтому отдали все силы. После победы, мы получили вознаграждение 5 млн тенге», —рассказал Адилет Мамыт.

Сборная Казахстана победив в последних играх кочевников, получила возможность провести следующие пятые игры в нашей стране. Они пройдут в 2024 году. Глава области вручив победителям ценные подарки призвал спортсменов внести свой вклад в проведение Всемирных соревнований на самом высоком уровне.



«Я одним из первых порадовался, что наши заняли 1 место. Пусть у вас будет ещё много таких же побед. Вы же не только защищаете честь нашей области, но и всего Казахстана. А мы будем вас поддерживать. Следующие игры пройдут у нас в Туркестане. И мы желаем вам удачи и хорошей подготовки», — поздравил спортсменов аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В четвёртых играх кочевников приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляли 50 спортсменов в различных видах спорта.