Мужчину ударило током на автомойке в Шымкенте

Несчастный случай произошел в строящемся здании автомойки. 47- летний мужчина получил удар электрическим током, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в районе Ынтымак Абайского района 1 октября. Мужчину 1975 года рождения ударило током при проведении строительных работ в здании автомойки. Пострадавший госпитализирован с ожогом тела 30-35%.

«На территории ИП «Айдос» в строящемся здании автомойки при проведении строительных работ наемный рабочий 1975 г.р. получил удар электрическим током. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «Электротравма. Ожог 30-35% тела, II-III степени, состояние среднее«, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Пожарные специализированного отряда Службы пожаротушения спустили пострадавшего мужчину с крыши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.