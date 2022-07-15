15-летняя школьница погибла в кафе быстрого питания в Шымкенте

Школьница работала кассиром и мыла полы в заведении. Предварительное заключение экспертизы- смерть наступила от удара током, сообщает OTYRAR.

Агару Куралбай, недавно окончила 9 классов, получила аттестат и с оптимизмом смотрела в будущее. Откладывала деньги на отпуск и помогала маме. А несколько дней назад семья девочки получила страшное известие — девочка скончалась на работе.

«Когда я ее увидела в морге у нее все лицо было в кровоподтеках, за ухом была кровь, на голове гематома», — говорит Бибигайша Куттыбаева, мама погибшей.

Трагедия произошла 3 июля в кафе быстрого питания в одном из развлекательных центров Шымкента. Сначала родственникам позвонили и заявили, что подросток умер от удара током. Такое же сообщение поступило и медикам. Но теперь в кафе называют другую причину смерти.

«Сильнее всего нас поразило то, что они рассказали. По их словам утром Агару пришла и выпила энергетический напиток натощак и якобы после этого у нее заболело сердце и она упала. Это странно, потому что изначально нам говорили об ударе током. Мы спрашивали девушку которая работала с ней, она сказала? что да, было напряжение и из головы сестры шел дым», — говорит Женишхан Калыбай, брат погибшей.

По словам матери погибшей у девочки не было проблем с сердцем. Она работала с сестрой. Ту предупреждали, что на рабочем месте есть высокое напряжение.

«Сначала мне сказали, что ты будешь помощником повара. Потом говорили мыть полы, но предупредили, что кое-где есть напряжение, я осторожно поэтому работала«, — говорит Айару Куралбай, сестра погибшей.

Родители погибшей девушки надеются на прозрачное расследование и, что виновные понесут наказание.

«В настоящее время Каратауским РОП проводится досудебное расследование по статье 156, часть 3 УК РК — нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Работе кафе будет дана правовая оценка», — заявил Аянхан Омаров, заместитель начальника следственного отдела Каратауского РОВД г.Шымкента.

Сейчас заведение закрыто. Развлекательный центр запретил нашей съемочной группе вести съемку в здании.

На руках у родственников есть предварительное заключение экспертизы, в котором эксперты склоняются к тому, что девочка умерла от удара током. Окончательное заключение экспертизы будет готово через 20 дней.