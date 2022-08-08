Девочка, которую ударило током, побежала за котенком

Сейчас девочка находится в реанимации, состояние стабильное, ее подключили к искусственной вентиляции легких. Родные ребенка рассказали редакции OTYRAR подробности случившегося.

Трагедия произошла 5 августа, вечером в одной из многоэтажек по улице Еримбетова. 9-летняя девочка играла с подругой, на ее руках был котенок. В одно мгновение любимый питомец выскользнул из рук и побежал этажом вниз. Долго не думая, девочка бросилась за ним, но было уже поздно. По словам родной тети пострадавшей, питомца убило высоким напряжением электрического щита, а девочка застыла на коленях с вытянутыми руками — ее ударило током.

«Когда она побежала за котенком вниз, где электрический щит, ее подруга побежала рассказать об этом матери. Мама девочки тут же спустилась за дочерью и увидела страшную картину. Она уже была без сознания, сидела с вытянутыми руками на коленях перед электрическим щитом. Тут же вызвали скорую помощь»,— рассказывает Акмарал, родная тетя пострадавшей.

Со слов родных, девочка не пыталась самостоятельно открыть электрический щит, как было написано ранее в новостях. Дверцы электрического щита были открыты нараспашку, а высоковольтные провода висели в воздухе. Искать виновных в случившемся родители намерены после полного выздоровления девочки.

«Почему вообще эта дверь была открыта? Там даже не было знака «Высокое напряжение». То есть туда мог зайти кто угодно. Почему домком не позаботился о безопасности? Только после происшествия, эту дверь закрыли и поставили цемент туда»,- говорит Акмарал, тетя пострадавшей.

В данный момент девочка находится в реанимации, ей диагностировали электротравму 3-ей степени, ожог волосистой части головы. Из-за слабой работы легких, пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что 9-летнего ребенка- мальчика ударило током. Как оказалось, это была девочка, которая побежала за котенком и пострадала от высокого напряжения.