Суд удовлетворил иск по возврату Водоканала Шымкента в госсобственность

Специализированный экономический суд Шымкента признал недействительными сделки по передаче ряда объектов водоснабжения и водоотведения в частные руки.
Теперь они возвращаются в государственную собственность.
В ходе разбирательства суд установил, что при приватизации водоканала были допущены нарушения законодательства.
В частности:
— Согласно закону «О приватизации», госучреждения могут продаваться только как единые имущественные комплексы.
— Постановление правительства РК от 1996 года запрещает разделение стратегически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Истец указал, что лица, принявшие решение о приватизации, осознавали возможные последствия.
Суд признал незаконными договоры купли-продажи и обязал ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» (ВРМ) вернуть объекты в госсобственность.
В частности, речь идет о:
— Водозаборах Акбай-Карасуйском, Бадам-Сайрамском, Кызылсайском и Тассайском.
— Очистных сооружениях, ранее переданных компании «Уникансервис».
— Автотранспортном цехе, ставшем частью «ТрансВиК».
Ранее аудит выявил многочисленные нарушения:
— Нецелевое использование средств: за счет тарифов построен коллектор для частной ГЭС, а не для нужд города.
— Инвестирование в сторонние проекты: тарифные деньги и кредит ЕБРР ушли на строительство цеха ЖБИ.
— Взимание платы за неоказанные услуги: жители оплачивали «техническое обслуживание» трубопроводов, которое не проводилось (59,8 млн тенге в год).
— Манипуляции с износом сетей: показатель искусственно завышен на 10,72% для получения инвестиций.
После вступления решения в силу власти проведут аудит, чтобы разработать программу модернизации водоканала.