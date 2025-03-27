Суд удовлетворил иск по возврату Водоканала Шымкента в госсобственность

Специализированный экономический суд Шымкента признал недействительными сделки по передаче ряда объектов водоснабжения и водоотведения в частные руки.

Теперь они возвращаются в государственную собственность.

В ходе разбирательства суд установил, что при приватизации водоканала были допущены нарушения законодательства.

В частности:

— Согласно закону «О приватизации», госучреждения могут продаваться только как единые имущественные комплексы.

— Постановление правительства РК от 1996 года запрещает разделение стратегически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Истец указал, что лица, принявшие решение о приватизации, осознавали возможные последствия.

Суд признал незаконными договоры купли-продажи и обязал ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» (ВРМ) вернуть объекты в госсобственность.

В частности, речь идет о:

— Водозаборах Акбай-Карасуйском, Бадам-Сайрамском, Кызылсайском и Тассайском.

— Очистных сооружениях, ранее переданных компании «Уникансервис».

— Автотранспортном цехе, ставшем частью «ТрансВиК».

Ранее аудит выявил многочисленные нарушения:

— Нецелевое использование средств: за счет тарифов построен коллектор для частной ГЭС, а не для нужд города.

— Инвестирование в сторонние проекты: тарифные деньги и кредит ЕБРР ушли на строительство цеха ЖБИ.

— Взимание платы за неоказанные услуги: жители оплачивали «техническое обслуживание» трубопроводов, которое не проводилось (59,8 млн тенге в год).

— Манипуляции с износом сетей: показатель искусственно завышен на 10,72% для получения инвестиций.

После вступления решения в силу власти проведут аудит, чтобы разработать программу модернизации водоканала.