Актюбинские специалисты изучают опыт Шымкента в сфере водоснабжения

Автоматизация и цифровизация производственных процессов, рациональное использование питьевой воды и тщательный учет, и многие другие вопросы заинтересовали актюбинских специалистов.

В Шымкенте реализовано несколько интересных решений, которые требуют тщательного изучения, а затем внедрения в работу актюбинского водоканала.

«Мы прибыли в город Шымкент для обмена опытом. Так как Шымкент является регионом среди лидирующих позиций по внедрению автоматизации и цифровизации. А также в системе по экономии воды. В дальнейшем, начиная с 2026 года, мы это все будем внедрять на территории города Актобе», — говорит Нурлан Нуркеев, руководитель АО Aqtobe su-energy group.

Представители АО «Aqtobe su-energy group» побывали на нескольких объектах ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: в центральной диспетчерской службе, учебном центре и комплексе очистных сооружений. При очистке сточных вод используются биотехнологии, с помощью которых исчезает неприятный запах и значительно уменьшается количество избыточного осадка. Используется и установка биогаза, для выработки тепловой и электрической энергии. Все это интересовало гостей.

«Одно из направлений Национальной программы- это автоматизация и цифровизация всех процессов в сфере водоснабжения. В этом направлении наше предприятие является ведущим в Казахстане и в СНГ. Поэтому к нам приходят очень много коллег для обмена опытом», — говорит Жанатбек Турдалиев, заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

Специалисты Актобе провели очень насыщенный день и получили ответы на все свои вопросы. Обмен опытом между предприятиями будет продолжаться и в будущем