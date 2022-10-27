Подробности задержания вооруженных вымогателей в Шымкенте

В Шымкенте полицейские задержали преступную группу. Как оказалось, мужчины, угрожая расправой, забрали у жителя автомашину «Тойоту Камри-70». Заявление зарегистрировали в ЕРДР по ст.194 УК РК «Вымогательство».

В целях раскрытия тяжкого преступления сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП г.Шымкент провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, в течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве. Оба жители города, один из которых ранее неоднократно судимый.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц. У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто «Тойта Камри-70″ и Айфон-13 МаксПро. Подозреваемые находятся под стражей. В отношении их проводится досудебное расследование», — сообщили в департаменте полиции.

Также полицейскими установлено, что задержанные путем самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном Айфон-13 МаксПро жителя г.Шымкент, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП.

Оперативники проверяют причастность этой преступной группы и к другим аналогичным преступлениям.