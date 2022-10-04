Родители особенных детей просят не закрывать реабилитационный центр

Родители особенных детей в Шымкенте просят не закрывать реабилитационный центр. Здание арендуют, но его планируют сносить. Идти воспитателям и их воспитанникам некуда, сообщает корреспондент OTYRAR.

Больше сотни детей с особыми потребностями могут остаться без качественной реабилитации. Этот центр развития речи работает 10 лет. Заниматься сюда приходят малыши и подростки с аутизмом, умственной отсталостью и речевыми патологиями. Здание аренду.т и недавно его решили снести.

«Лучшей поддержки, чем здесь, я не нашла. Ребенок был невербален, у него не было осознания, и буквально где-то через месяц, полтора мы увидели результаты, ребенок стал говорить фразы, потом связывать между собой, потом появилось понимание«,- говорит Ангелина Яковленко, мама особенного ребенка.

«Много центров развивающих для дошкольников, а для школьников очень мало таких центров, тем уникален этот центр Оркен», — говорит Ольга Кван, мама особенного ребенка.

Без реабилитации все знания и навыки детей очень быстро забудутся, говорят родители. А руководитель центра рассказывает, что не может найти другое здание по такой же арендной цене. За аренду в месяц сейчас просят порядка 2,5 миллионов тенге. Если поднимать оплату, многие просто не смогут приводить детей. Тем более большая часть занимается бесплатно, а те кто платно — за небольшую сумму. Просили помощи и у меценатов, но пока безуспешно.

«У меня есть государственные программы с 2013 года, я обслуживаю от 30 до 50 детей по государственной программе, но там в нашей технической спецификации стоит, что мы можем только оплатить работу специалистов, а их всего 5 и питание, и ни на что я больше не могу потратить эти деньги«, — говорит Елена Фролова, президент благотворительного фонда «Оркен».

В год в этом центре реабилитацию проходят больше тысячи детей. Приезжают сюда и из других городов. В городском акимате рассказали, что поддерживают такие организации через госзаказы. Так, в данном центре на этот год должны получить помощь 72 ребенка.

К сожалению, с каждым годом детей с речевыми и умственными отклонениями, детей-аутистов, становится все больше, отмечают специалисты. Охватить всех качественной реабилитацией на государственном уровне не получится — специализированных центров ничтожно мало. А строить новые — долго и дорого.