Самый цветочный двор Шымкента получит 3 млн тенге

В Шымкенте объявили конкурс на самый цветочный двор. В нем могут принять участие все многоэтажные жилые дома.

Участникам необходимо создать цветочные композиции во дворах к весне 2023 года и подготовить видеопрезентацию.

«Мой цветочный двор» — конкурс для жителей многоэтажных и многоквартирных жилых домов, целью которых является украшение своих дворов красивыми и оригинальными цветниками. Требования к участникам:

1. Озеленение двора, посадка клумб и декоративных растений/цветников/деревьев и соответственный регулярный своевременный уход за ними, (25% посаженных растений в цветнике должны включать в себя тюльпаны и многолетние цветы);

2. Активное участие жителей в озеленении, благоустройстве, поддержании чистоты и порядка, проведение субботников, эстетическое оформление двора;

3. Отсутствие сухих и поврежденных деревьев/цветников;

4. Озеленение (покраска, побелка территории двора, внимание уделяется также на состояние подъезда-входного крыльца в дом;

5. Раскрытие общей тематики фестиваля/дополнительная фантазия участника приветствуется;

6. Презентационный и социальный ролик о проделанной работе на территории;

7. Приветствуются креативные приемы в отделке и дизайне;

8. Оптимальные и оригинальные решения по системе полива и уходу за цветниками;

9. Использование минеральных удобрений;

10. Общая сметная стоимость.

Победителей ждут денежные призы.

1 место — 3 млн. тг.;

2 место — 1 млн. тг.;

3 место — 500 тыс. тг.

Более подробную информацию можете уточнить по нижеуказанным номерам:

8 (7252) 24-74-49, +7 701 102 17 17, +7 702 109 17 17.