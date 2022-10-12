Шымкент, чествуй своих ландшафтных дизайнеров-любителей

В Шымкенте завершился ежегодный, ставший традиционным, самый народный и массовый конкурс-акция «Таза қала» («Чистый город»).

Чем не юбилей?!

Этот конкурс проводился в нашем городе уже в десятый раз! И по традиции он состоялся благодаря совместной инициативе управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента и ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента».

Как всегда, организаторы не ставили перед потенциальными участниками никаких ограничений ни по возрасту, ни по роду занятий, ни по полу. Конкурс был организован для всех шымкентцев: хоть жителей многоэтажек, хоть частного сектора.

Напомню, цель акции «Чистый город» остается неизменной на протяжении десяти лет: «вовлечение горожан в процесс формирования и поддержания экологически чистого и устойчивого города Шымкента». Пусть изложено официально, главное – понятно.

Повторюсь, мне лично симпатичен соревновательный момент акции. То есть люди стараются не просто преобразить свой двор, улицу, но и в чем-то превзойти соседей, перенять у них нечто оригинальное. Вот вам наглядный пример хорошего соперничества.

Техническая сторона вопроса

В конкурсе все те же пять номинаций: «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом», «Лучший жилой массив», «Образцовые коммунальные услуги».

Как оценивались достижения участников? Процедура отбора и выявление победителей были таковы: районные акиматы сформировали составы рабочих групп, которые ежемесячно предоставляли отчет в отборочную комиссию.

Отборочная комиссия, состоящая из представителей заказчика (это управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента), СМИ, НПО, подвела итоги и из четырех районов (Абайского, Аль-Фарабийского, Енбекшинского и Каратауского) определила победителей (1, 2, 3 места) в каждой из пяти номинаций. Победители и призеры определяются по результатам отбора во всех четырех районах города.

«В прошлом году в акции «Таза қала» приняли участие 1120 человек, из которых 96 получили призы. В этом году количество призовых мест было сокращено до 36. По условиям заказчика в этом году должно быть 1000 заявок по всему городу. А мы получаем по 1100-1200 заявок каждый год. К слову, в прошлом году благодаря нашей акции мы посадили больше 2000 деревьев», – поделился своими впечатлениями об акции «Таза қала» исполнительный директор Гражданского альянса города Шымкента Юсуп Арзыханов.

Больше тысячи заявок!

Цифра солидная, хотя для города-миллионника, думаю, более чем скромная. Будем надеяться, что число участников акции год от года будет только прирастать.

Вот что думает об этом одна из самых активных участниц конкурса Зухра Касымова. Она живет в 202-м доме по улице Туркестанской. Является уличкомом участка улицы Туркестанской от пересечения с улицей Аймаутова до пересечения с улицей Фурманова.

«Участвую в конкурсе «Таза қала» не первый год. Агитирую за него всех соседей. И, знаете, желающих украсить свои палисадники и дворы год от года становится все больше. Наш дом расположен на участке размером в 10 соток. Весной у нас много рассады, мы делимся ею с соседями. Тюльпаны, ромашки, ирисы, бархатцы, лилии, астры, розы… У нас даже сакура растет. Делимся и корнями, и черенками, и семенами. С самой ранней весны так красиво становится возле наших домов, а значит, и на нашей улице и в нашем любимом городе. Мы своими руками создаем особый мир, атмосферу красоты и добра. Ведь это действительно так! – говорит Зухра Расуловна. – Вы знаете, думаю, что во всей этой рукотворной красоте есть и воспитательный момент для молодежи. Проходя мимо таких роскошных цветников, у парней и девушек не возникнет желания бросить рядом окурок или обертку от конфеты. Такой красотой надо просто любоваться и дорожить. Рада, что люди это понимают».

В недавнем прошлом Зухра Касымова работала мастером-закройщиком женского платья. То есть это человек, понимающий, что красоту можно сделать своими руками, своим мастерством и терпением. В ее дворе не найти ни одной соринки, все идеально – прибрано, ухожено. Этот мудрый уличком советует: «С возрастом, когда болячки начинают напоминать о себе, посидите хотя бы час в саду или парке, прислушайтесь к пению птиц, жужжанию пчел, полюбуйтесь цветами, подставьте свое лицо солнышку… Так вы точно наберетесь сил и покоя».

Ей нравится выражение: «Красота спасет мир!» А она и ее соседи – Наташа, Оля, Дильноза, Руслан, Галия, Бека – эту красоту умеют создавать своими руками. Все они считают, что надо помогать властям города наводить чистоту и поддерживать порядок. Надо отвечать добром на добро. Как же все они, жители улицы Туркестанской, были приятно удивлены, когда власти города привели в порядок их ирригационные лотки. Да разве ж им в тягость ухаживать за цветниками? Да никогда!

Все надо делать сообща!

Именно так, дружно, совместными усилиями, жильцы навели не только красоту, но и порядок и безопасность во дворе своего дома №45в по улице Алимбетова. Их действия и усилия координирует домком, она же бизнесвумен, Карлыгаш Рахиева. К слову, их двор в этом году занял первое место в номинации «Лучший двор» по Аль-Фарабийскому району. И есть за что! Это действительно образцовый двор. К слову, они участвуют в акции-конкурсе «Таза қала» не первый год.

Вы представляете, жильцы этого дома на свои средства установили во дворе камеры видеонаблюдения, проложили автополив зеленых насаждений, заказали и установили красивые ограждения для палисадников – так им удается сохранить от разорения и повреждения цветочные клумбы. Более того, они на въезде во двор установили автоворота! До этого к ним нередко заезжали 10-12-тонные грузовики – привозили свой товар в продуктовый магазин, расположенный на первом этаже дома. Теперь это все регламентируется.

Я не сообщила самого главного: они узаконили, оформили в собственность землю своего двора! Теперь они – его настоящие хозяева. Жители прикладывают все усилия, чтобы ни один метр территории их двора не остался неиспользованным. Буквально каждый клочок земли ухожен, засажен. Их палисадники украшают несколько сортов сирийского гибискуса – яркого представителя семейства мальвовых, опять же сирийские розы, кусты ириса, деревьев хвойных пород.

Как же все это красиво выглядит, особенно в пору цветения! Здорово, что вся растительность высажена с учетом периодичности цветения: только отцвели одни растения, как эстафету подхватывают другие сорта.

Карлыгаш говорит, что зачастую к ним во двор, как в парк, приходят жильцы соседних домов так называемой элитной застройки – «Рахат» и «Отау».

А на благоустройство двора жильцам дома средств не жалко, потому что они видят, что собранные деньги на глазах преображают все вокруг, улучшают качество их жизни. Это их дом, это их двор!

На благо интересов жителей дома «работает» связь со своим депутатом маслихата Ерланом Омаровым и тесное сотрудничество с управлением физической культуры и спорта города Шымкента. Дети этого дома не слоняются без дела, все они посещают различные спортивные секции, кружки. Только на днях во двор пришли представители этого управления и вручили ребятам заслуженные ими на соревнованиях дипломы и похвальные грамоты. Что тут добавить? Только: «Браво! Молодцы!»

Масштаб!

Третье место в номинации «Лучший микрорайон» заняли микрорайон «Сауле» и его командир Журсин Раев. Идеальное место для житья – это, по словам самого кварткома, а по совместительству и аульного бия Журсина Раева: «У нас все хорошо! Единственное, чего не хватает, – централизованной канализации. Надеюсь, «пробить» и ее сооружение. В микрорайоне созданы все условия для нормального житья. Только живи и радуйся, благоустраивай место своего проживания! Мы довольны. Комиссия приехала, все осмотрела, убедилась, что мы украшаем цветами и кустами свой район. Будем и дальше благоустраивать наш микрорайон».

«На фоне розочек снимается семейство…»

Да, вот так, перефразируя известного барда Булата Окуджаву, можно сказать о доме Ольги Бедило. Точнее, о роскошном ароматном розарии вокруг ее дома. Дом угловой: одним фасадом он выходит на улицу Аблязимова, другим – на Туркестанскую. Как же он красив! Очень символично то, что мимо него прихожане идут в Свято-Никольский кафедральный собор Шымкента. Идут, видя такую красоту, настраиваясь на встречу с Богом. А некоторые люди просто фотографируются на фоне этого великолепного розария.

Ольга Михайловна говорит, что особенно активно занимается своим цветником пять лет. Высадила более 600 кустов роз различных видов: здесь и бордюрные розы, ремонтантные, кустарниковые, сорта «Глория», вьющиеся, штамбовые и др.

Прелесть в том, что эта «царица цветов» цветет с самой ранней весны до поздней осени. Практически до первого снега, радуя глаз прохожих. Нет, не зря говорят: «Цветы – это посредники между людьми и Богом». В данном случае лучше и не скажешь.

Ольга Михайловна победила в конкурсе «Таза қала-2022» в номинации «Лучший дом» по Енбекшинскому району. Ее дом занял первое место.

Дебютанты

Да, с каждым годом участников конкурса «Таза қала» становится больше. Есть и среди дебютантов победители. К примеру, второе место в номинации «Лучший двор» присуждено дому №86а по улице Байтурсынова. Домком Сауле Досалиева пояснила, что все жильцы с самой ранней весны с отличным настроением взялись за благоустройство двора. Желание это особенно укрепилось, когда они увидели, что службы озеленения города высадили 40 хвойных деревьев перед лицевым фасадом дома со стороны улицы Байтурсынова.

У себя же во дворе они посадили сирийские розы, сирень, хризантемы, астры. Как видите, позаботились и о первоцветах, и об осенних видах цветов. Теперь с удовольствием вместе поливают их, борются с сорняками. А цветы в ответ радуют их своей неземной красотой.

Еще одна заслуга жителей этого дома — то, что они облагородили запущенный участок земли возле дома. Через него проходит много инженерных коммуникаций, раньше здесь скапливался мусор. А теперь жильцы посадили ценные сорта деревьев, засеяли газонной травой, установили капельное орошение, и пустырь стал оазисом. В планах — установить беседку и сделать это уютным местом отдыха.

У этих людей душа болит за чистоту и благоустройство Шымкента! Своим трудом, своими стараниями они делают Шымкент уютным и комфортным для проживания.

Спасибо за красоту!

Не за горами награждение победителей конкурса «Таза қала». Чем приободрить тех, кто не вошел в число призеров, но очень старался украсить свой двор цветами и другими растениями, кто сделал в нем настоящий оазис? Прежде всего – СПАСИБО ВАМ ЗА КРАСОТУ!

Вот что сказала своей землячке Талиба Бурковецкая, домком поселка «Тогус»: «Спасибо Жаныл апай Бердалиевой за красивый двор! Во дворе у своего подъезда Жаныл апай посадила деревья, розы, хризантемы, астры. Просто пройти мимо нельзя, обязательно хочется окунуться в этот мир цветов. Жаныл апай, спасибо Вам за такую красоту!»

Цветы «не в курсе», что конкурс завершился. Они по-прежнему растут, цветут и радуют взоры прохожих.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА