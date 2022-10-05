В Шымкенте определили самую экологичную и зеленую школу

Теплица, сделанная своими руками, высаженные цветы и современные мусорные ящики. По мнению шымкентских школьников так должен выглядеть двор учебного заведения.

Свой необычных подход к озеленению талантливые ученики демонстрируют на конкурсе ландшафтного дизайна. За первое место ученики средних классов 34 школ города боролись три дня.

Победителей выбирали в четырех номинациях: «Лучшая экотропа рядом со школой», «Ландшафтный дизайн», «Лучший экскурсовод» и «видеотур». Лучшим в первой номинации стал девятиклассник Алмат Пернехан. Ученик 90-ой школы-гимназии готовил проект с одноклассником.

Алмат Пернехан, ученик школы-гимназии №90:

«Сегодня наша школа получила первое место в номинации «Экотропа», чему я очень рад. Мы долго готовились к этому конкурсу, вкладывали силы, улучшали ландшафтный дизайн школы. Мы выявляли экопроблемы и решали их. Также мы сделали много мусорных ящиков возле школы, уделяли внимание экологическому воспитанию учеников нашей гимназии».

Способности юных ландшафтных дизайнеров оценивали знающие толк в экологической защите жюри: сотрудники дендропарка, Сайрам-Угамского национального парка, доктора наук и учителя 8-ой школы-гимназии. Для победы участники конкурса должны были не только проявить творческий потенциал, но и выполнить ряд требований.

Улжан Камыбекова, директор центра экологии, краеведения и туризма:

«Так как октябрь — это золотая осень, по плану мы решили провести объемный конкурс. Соревнование организовано при поддержке управления образования Шымкента. Главная цель — привить любовь к экологии у школьников. В конкурсе участвовали только школы Шымкента, ученики с 6-9 классы. Сегодня мы наградили 24 школы из 34, мы признали их лучшими. Жюри два дня решало, кого наградить. Лучшие школы выбрали по нескольким критериям, так, в 90 школе-гимназии — большой двор и достойный примера ландшафтный дизайн».

В честь победителей — концерт и торжественное награждение. По итогам конкурса отмечают дипломами и ценными призами. А благодарственные письма адресованы руководителям проектов.

Конкурс проходил в Шымкенте впервые и настолько увлёк школьников, что облагораживать пришкольную территорию общими усилиями и выявлять победителей теперь будут ежегодно.