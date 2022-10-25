В Абайском районе Шымкента торжественно отметили День Республики

Выступление талантливых барабанщиков и патриотические песни звучат на праздничном концерте в честь национального праздника.

В Абайском районе Шымкента день Республики отмечают торжественно. Представителей интеллигенции и активистов, которые внесли большой вклад в развитие района, награждают благодарственными письмами от акимата и медалью от президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Главный редактор газеты «Рабат» скромно отмечает: медаль за «трудовые заслуги» от Главы государства стала для нее полной неожиданностью. Награду Фариде Шарафутдиновой вручил аким Абайского района.

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Фарида Шарафутдинова, главный редактор газеты «РАБАТ»:

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«Я поздравляю всех соотечественников, всех казахстанцев с праздником — с Днем Республики. Это возвращенный праздник, очень приятно. Сегодня здесь такая прекрасная атмосфера, классные песни звучат, народ собрался. В общем переполняют эмоции, очень такая весомая награда. Как мне сказали, объяснили, награждаются единицы. Тем почетнее, тем приятнее. Процветай Казахстан, цвети наша Родина!».

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В числе тех, кто получил благодарственные письма от акима Абайского района — видные деятели культуры, сферы образования, представители производственной сферы, военнослужащие и коммунальщики. За вклад в развитие медицины награжден и главный врач первой больницы Шымкента — Абылай Донбай.

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Абылай Донбай, главный врач первой городской больницы:

«Жителей Шымкента поздравляю с праздником! 25 октября День Республики Казахстан. Вот сегодня получил от акима Абайского района благодарственное письмо. Хочу сказать, спасибо всем. Я не знаю за какую заслугу, но, если народ оценивает мой труд как медработника, то это дает определенную мотивацию, чтобы работать дальше».

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После награждения горожане смогли насладиться танцами, игрой на музыкальных инструментах и песнями. Концерт помогли организовать сотрудники Театра оперы и балета. На сцене выступили артисты республиканского уровня. С поздравительной речью обратился к жителям аким Абайского района Бухарбай Парманов.

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Бухарбай Парманов, аким Абайского района г. Шымкента:

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«Всех жителей и гостей Шымкента поздравляю с Днем Республики. Этот день нам подарил независимость и является очень важным. День Республики постепенно становится историческим символом нашей страны. За все время наш народ сделал очень многое для нашего государства. Пусть наша независимость будет вечной. В этот день хочу пожелать всем вам счастья, пусть ваши начиная будут удачным. Еще раз всех с праздником!».

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Масштабные мероприятия ко Дню Республики в Шымкенте проходят почти неделю. Каждый из четырех районов мегаполиса по-особенному подготовился к национальному празднику.