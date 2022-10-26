Акимат Шымкента прокомментировал ситуацию с подтоплением улиц

В третьем мегаполисе Казахстана с 25 на 26 октября шли проливные дожди. В результате в некоторых частях города образовались подтопы, передает OTYRAR.

В акимате мегаполиса пояснили, что в связи с непогодой оперативно создали специальные дежурные бригады, собранная вода своевременно выкачивается, территории очищаются спецтехникой.

«Дежурные бригады оперативно работают по четырем районам. По Абайскому району задействовано более 30 рабочих из 15 единиц техники, в Аль-Фарабийском районе работы по откачке дождевой воды координируют более 30 человек и 8 единиц техники, в Енбекшинском районе это 40 единиц техники и около 230 рабочих, в Каратауском районе задействовано 15 единиц техники, 4 мотопомпы и около 50 рабочих«, — говорится в сообщении.

По данным ответственных органов, в настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на постоянном контроле специалистов.